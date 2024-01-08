تأثير الطواحين الهوائية على الخفافيش وفقاً لدراسة

توصلت دراسة أجراها معهد لايبنتس لأبحاث الحياة البرية وحديقة فيليبس للجامعة إلى أن الطواحين الهوائية لها تأثير سلبي على أعداد الخفافيش. أظهرت الدراسة أن نشاط الخفافيش ينخفض بنسبة تصل إلى 80% عندما تكون سرعة الرياح عالية والطواحين تعمل في نطاق يتراوح بين 80 إلى 450 مترًا. ويعتقد أن هذا الانخفاض في النشاط يعود إلى التلوث الضوضائي الكبير الناتج عن عمل الطواحين الهوائية، مما يدفع الخفافيش بعيداً عن مواطنها.

مع اعتماد العالم بشكل متزايد على الطاقة الرياحية لتلبية طلباته المتزايدة على الطاقة، ظهرت ألمانيا كواحدة من الدول الرائدة في توليد الطاقة الرياحية. مع 30,000 طاحونة هوائية في التشغيل، تحتل البلاد المركز الخامس عالميًا من حيث إنتاج الطاقة الرياحية. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على تأثير الطواحين الهوائية على الحياة البرية المحلية، وخصوصا الخفافيش.

ووفقاً لجوليا إيليربروك، الطالبة الدكتوراه سابقاً المشاركة في المشروع والباحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة فيليبس، فإن الضوضاء والاضطراب الناتج عن شفرات الطاحونة الهوائية المتحركة يؤثران على سلوك الخفافيش. يمكن سماع هذا الاضطراب على مسافات بعيدة ويعطل أنماط تغذية الخفافيش، مما يجبرها على مغادرة مواطنها. تتأثر بشكل خاص الخفافيش التي تعيش في الغابات وتصطاد تحت الأغطية الكثيفة، حيث أنها أكثر عرضة لانبعاثات الضوضاء الناتجة عن الطواحين الهوائية.

إن فقدان المواطن بشكل واسع النطاق يشكل قلقًا بالغًا بالنسبة لأعداد الخفافيش، حيث أنها تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على توازن النظام البيئي. فالخفافيش الحبوبية البطلة الحشرات وتساهم في تنظيم عدد الحشرات، مما يجعل الحفاظ عليها أمرًا ضروريًا لصحة النظام البيئي بشكل عام.

على الرغم من أن الطاقة الرياحية تعتبر مصدرًا قيمًا للطاقة المتجددة، فإنه من الضروري النظر في تأثيرها على الحياة البرية المحلية. إنه يتطلب إجراء مزيد من البحوث وتبني تدابير تخفيف الآثار السلبية للطواحين الهوائية على أعداد الخفافيش وضمان استدامة إنتاج الطاقة النظيفة وحفظ التنوع البيولوجي.

أسئلة شائعة:

س: ماذا اكتشفت الدراسة؟

ج: اكتشفت الدراسة أن الطواحين الهوائية، خاصةً عندما تعمل بسرعة رياح عالية، تؤدي إلى انخفاض كبير في نشاط الخفافيش في نطاق يتراوح بين 80 إلى 450 مترا.

س: ما الذي يسبب انخفاض نشاط الخفافيش؟

ج: يعتقد أن انخفاض النشاط يرجع إلى الضوضاء والاضطرابات الناتجة عن الطواحين الهوائية. يمكن سماع الضوضاء على مسافات بعيدة وتعطل أنماط تغذية الخفافيش.

س: كيف يؤثر ذلك على الخفافيش؟

ج: يعد فقدان المواطن بسبب الضوضاء الناتجة عن الطواحين الهوائية أمرًا ضارًا بشكل خاص بالنسبة للخفافيش، خاصةً تلك التي تصطاد تحت الأغطية الكثيفة. إنها مجبرة على مغادرة مواطنها، مما يؤدي إلى فقدان المواطن على نطاق واسع.

س: لماذا يثير ذلك القلق؟

ج: تلعب الخفافيش دورًا حاسمًا في الحفاظ على توازن النظام البيئي من خلال تلقيح النباتات والمساهمة في التحكم في أعداد الحشرات. قد تكون فقدان الخفافيش له عواقب كبيرة على النظم البيئية.

س: ما هي البحوث الإضافية المطلوبة؟

ج: ينبغي إجراء المزيد من البحوث لفهم الآثار النوعية للطواحين الهوائية على سلوك الخفافيش وتطوير استراتيجيات للتخفيف من هذه التأثيرات.