بحيرات تايتان: كتل عائمة من الجزيئات العضوية

ملخص: أظهرت النتائج الأخيرة من المسح الراداري لمركبة كاسيني على قمر زحل تايتان وجود بحيرات عملاقة أو بحار من الميثان السائل. يعتقد العلماء الآن أن هذه الأجسام المائية قد تحتوي على كتل عائمة من الجزيئات العضوية. درس فريق من جامعة تكساس سلوك المركبات العضوية التي تصل إلى سطح القمر واكتشفوا أنها تتجمد عند الاتصال. وبناءً على تكوينها، قد تعوم هذه الصلبات على سطح البحيرة أو تغوص في قعرها، مما يؤدي إلى تشكل بقع ساطعة مؤقتة تعرف بـ “الجزر السحرية”.

رحلة المسبار الفضائي كاسيني

بدأت مركبة كاسيني، التي أطلقت في عام 1997، رحلة رائعة للوصول إلى زحل. بعد قطعها 3.5 مليار كيلومتر واستغلال التأثيرات الجاذبية لكوكب الزهرة والأرض والمشتري، وصلت كاسيني إلى زحل في يوليو 2004. وخلال الـ 14 سنة التالية، تمركزت حول زحل، استكشفت أقماره العديدة وأحدثت اكتشافات هامة.

تايتان: قمر زحل الغامض

كان أحد أكثر جوانب مهمّة كاسيني الجذابة هو المسبار هياجنز، الذي استكشف تايتان، أكبر قمر لزحل. يبرز تايتان كثاني أكبر قمر في نظامنا الشمسي ويحتوي على جو كثيف بالإضافة إلى مجموعات واسعة من المياه على سطحه.

التحويلات العضوية على تايتان

تمتلك الغلاف الجوي الفريد لتايتان القدرة على تحويل الغازات مثل الميثان والنيتروجين إلى مركبات عضوية. وقصد فهم سلوك هذه المركبات عند الوصول إلى سطح القمر، قام فريق من العلماء بقيادة شينتينغ يو بدراسة خصائصها.

لدهشتهم، اكتشف الفريق أن المركبات العضوية تتجمد عند الاتصال بالسطح، حتى على البحيرات. كان الباحثون مهتمين بشكل خاص بتحديد ما إذا كانت هذه الصلبات ستعوم أم ستغرق. إذا كانت الصلبات مشتركة الهيكل مثل الإسفنج، ومليئة بالفراغات، فسوف تعوم. ومع ذلك، بناءً على تكوينها، قد تظهر بعض الصلبات خاصية العوم بينما يغرق البعض الآخر في قعر البحيرة.

لغز الجزر السحرية

كشفت المشاهدات الرادارية لتايتان عن وجود بقع ساطعة مؤقتة تظهر وتختفي. وأصبحت هذه الظواهر غامضة تعرف بـ “الجزر السحرية”. استنتج فريق العلماء أن التفسير الوحيد المعقول لوجودها هو هبوط مواد صلبة مسامية على سطح القمر، وجودها صدفة في البحيرات. ونظرًا لطبيعتها المسامية، لديها القدرة على العوم، مما يؤدي إلى ظهور ظاهرة الجزر السحرية.

الأسئلة الشائعة:

س: ما اكتشفته مركبة كاسيني عن تايتان؟

ج: اكتشفت مركبة كاسيني وجود بحيرات عملاقة أو بحار من الميثان السائل على قمر زحل تايتان.

س: ما الذي كشفته الدراسة الأخيرة عن البحيرات على تايتان؟

ج: تشير الدراسة إلى أن البحيرات على تايتان قد تحتوي على كتل عائمة من الجزيئات العضوية التي تتجمد عند الاتصال مع سطح القمر.

س: ما هي الجزر السحرية على تايتان؟

ج: الجزر السحرية هي بقع ساطعة مؤقتة تمت ملاحظتها على بحيرات القمر، ويُعتقد أنها تنجم عن هبوط مواد صلبة مسامية تعوم على السطح.