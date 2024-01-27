المهمة ليزا: فك أسرار الكون

قامت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بخطوة ضخمة نحو فك بعض أعمق أسرار الكون. بموافقة مهمة ليزا (المسبار بالليزر لتداخل المدى-مجمع الفضاء)، سيبدأ العلماء قريبًا أول مهمة على الإطلاق لاكتشاف ودراسة الموجات الجاذبة من الفضاء. بينما يكمن تركيز المهمة الرئيسي في ملاحظة اصطدام الثقوب السوداء فائقة الكتلة ، إلا أن آثارها تفاوتة وثورية.

ستطلق ليزا ثلاثة مركبات فضائية ستتبع الأرض في مدارها حول الشمس ، مما يخلق تشكيلة مثلثة في الفضاء. يمتد كل جانب من جوانب المثلث 1.5 مليون ميل ، وسيتجاوز بكثير المسافة بين الأرض والقمر. باستخدام أشعة ليزر دقيقة ، ستقوم المركبات الفضائية بفحص الموجات الجاذبة الناشئة عن هذه الكوارث السماوية ، مما يتيح للعلماء الحصول على نظرات فريدة في ولادة وتطور الكون لدينا.

من خلال تتبع الانتشار في الزمكان الذي تسببه اصطدامات الثقوب السوداء الضخمة ، ستفتح ليزا نافذة كونية لأصول هذه الكيانات المبهمة. علاوة على ذلك ، يتوقع العلماء أن يتمكنوا من مشاهدة عملية النمو التي تحولها إلى كيانات تفوق كتلها بملايين المرات الشمس. يمكن أن تؤكد هذه المهمة الطموحة في نهاية المطاف صحة نظرية النسبية لأينشتاين أو تتحدى صحتها ، مما يوفر رؤى ثورية في القوانين الأساسية للفيزياء.

تمتد مساهمات ليزا أكثر من ذلك بكثير. يتوقع العلماء أن تلتقط المهمة النغمات الجاذبة ، مما يتيح نظرة سريعة على اللحظات الأولى بعد الانفجار العظيم – الحدث الذي شكل الكون كما نعرفه. الموجات الجاذبة ، الأمواج غير المرئية التي تنتشر في الفضاء بسرعة الضوء ، تضغط وتمد أي شيء في طريقها. سجل مرصد تداخل الموجات الجاذبة بالليزر (LIGO) على الأرض الموجات الجاذبة لأول مرة في عام 2015 ، مما يعد إنجازًا علميًا كبيرًا.

كما يوضح عالم المشروع ليزا أوليفر جينريش ، “سيكون التقاط تموجات الزمكان مع ليزا محولًا حقيقيًا للعبة ، مثل إضافة الصوت إلى أفلام الحركة”. ستمكّن هذه المهمة الشاملة العالم من “مشاهدة” الكون بطريقة جديدة تمامًا ، حيث تربط بين ملاحظات الضوء واكتشاف الموجات الجاذبة. مع اعتماد المهمة رسميًا ، من المقرر أن يبدأ بناء الأدوات والمركبات الفضائية في يناير 2025. ستتعاون أكثر من 120 مؤسسة بحثية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في هذا الجهد الجديد ، مما يؤكد أهمية مهمة ليزا.

استعد لمشاهدة ملحمة سينمائية سماوية لا مثيل لها ، حيث يقودنا ليزا في رحلة لكشف أسرار الكون الاستثنائية. ينتظرنا فجر عصر جديد من الاكتشاف العلمي ، مع وعد بإعادة تشكيل فهمنا للكون الذي نسميه بيتنا.

أقسام الأسئلة الشائعة (FAQ) استنادًا إلى المواضيع والمعلومات الرئيسية المقدمة في المقال:

1. ما هي مهمة ليزا؟

تعتبر مهمة ليزا أول مهمة على الإطلاق لاكتشاف ودراسة الموجات الجاذبة من الفضاء. تنطوي على استخدام ثلاث مركبات فضائية تشكل تشكيلة مثلثية في الفضاء تتبع الأرض في مدارها حول الشمس.

2. ما هو التركيز الرئيسي لمهمة ليزا؟

يتركز التركيز الرئيسي للمهمة في ملاحظة اصطدام الثقوب السوداء فائقة الكتلة. من خلال دراسة الموجات الجاذبة الناشئة عن هذه الاصطدامات ، يأمل العلماء في الحصول على نظرات فريدة في ولادة وتطور الكون.

3. كيف ستكتشف مهمة ليزا الموجات الجاذبة؟

ستستخدم ليزا أشعة ليزر دقيقة لفحص الموجات الجاذبة. هذه الموجات هي تموجات في الزمكان التي يسببها الأحداث الكونية ، مثل تصادم الثقوب السوداء. يمكن للعلماء تتبع هذه التموجات ودراستها لفهم القوانين الأساسية للفيزياء.

4. ما هي آثار مهمة ليزا؟

مهمة ليزا يمكن أن تؤكد أو تتحدى صحة نظرية النسبية لأينشتاين. كما تهدف إلى التقاط النغمات الجاذبة ، مما يوفر نظرة سريعة على اللحظات الأولى بعد الانفجار العظيم الذي شكل الكون.

5. ما هو أهمية مرصد تداخل الموجات الجاذبة بالليزر (LIGO)؟

سجل مرصد تداخل الموجات الجاذبة بالليزر (LIGO) على الأرض الموجات الجاذبة لأول مرة في عام 2015 ، وهو إنجاز علمي كبير. هذا وضع الأساس لمهمة ليزا التي ستأخذ اكتشاف الموجات الجاذبة إلى الفضاء.

تعاريف:

– الموجات الجاذبة: تموجات غير مرئية تنتشر في الفضاء ، ناتجة عن الأحداث الكونية والتي تضغط وتمد أي شيء في طريقها.

– كوني: متعلق بالكون أو الكوزموس.

– الزمان والمكان: الإطار الذي يجمع بين الفضاء ثلاثي الأبعاد والزمان المتجه.

– النسبية: النظرية التي وضعها ألبرت أينشتاين والتي تصف التفاعلات الأساسية للجاذبية والمكان والزمان.

الروابط المقترحة:

1. الوكالة الفضائية الأوروبية

2. LIGO (مرصد تداخل الموجات الجاذبة بالليزر)

3. وكالة ناسا

4. مركز الفلك والفيزياء | جامعة هارفارد وسميثسونيان