المبادرات والإنجازات الجديدة في حماية البيئة

قد تم تحقيق تقدم كبير في حماية المحيطات والبيئة، وكذلك تعزيز التعاون الفضائي والعلمي في عام 2023. لعبت مكتب المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية دورًا حاسمًا في تقدم هذه الجهود. دعونا نستكشف بعض الإنجازات الملحوظة في العام الماضي.

دعم التقدم الهام في COP28

أقيمت المؤتمر الثامن والعشرون لتغير المناخ للأمم المتحدة (COP28) في دبي، وكان حدثًا حاسمًا، حيث لعب وفد الولايات المتحدة دورًا محوريًا في المفاوضات. تم تحقيق نتائج تاريخية، بما في ذلك دعوة للاستغناء عن الوقود الأحفوري والسعي نحو تحقيق انبعاثات صفر بحلول عام 2050. كما أن المؤتمر أنشأ صندوقًا لمساعدة البلدان النامية التي تتأثر بتغير المناخ.

حماية المياه العالية

بعد عقدين من المناقشات، تم اعتماد معاهدة جديدة بشأن المحافظة على التنوع البيولوجي للمياه العالية واستخدامها بطريقة مستدامة من قبل الأمم المتحدة. لعبت الولايات المتحدة دورًا رائدًا في المفاوضات وقامت بتوقيع معاهدة المياه العالية، التي تهدف إلى إنشاء مناطق محمية بحرية في المياه العالية. هذه خطوة حاسمة نحو المحافظة على 30 في المئة على الأقل من المحيط العالمي بحلول عام 2030.

إنشاء شراكة جديدة للتعاون في المحيط الأطلسي

مع الاعتراف بأهمية المحيط الأطلسي لمستقبلنا المشترك، أطلقت الولايات المتحدة و35 دولة ساحلية أخرى شراكة للتعاون في المحيط الأطلسي. يجمع هذا المنتدى المتعدد الأطراف بين إفريقيا والكاريبي وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ويعزز التعاون ويحمي المحيط للأجيال القادمة.

التفاوض على التقدم في مكافحة التلوث البلاستيكي

نظرًا لأن التلوث البلاستيكي يشكل تهديدًا خطيرًا للبيئة، فقد بدأت الجهود للتفاوض على اتفاق عالمي لمكافحة التلوث البلاستيكي. تقود الولايات المتحدة المفاوضات وتسعى إلى اتخاذ إجراءات طموحة من جميع البلدان للتعامل مع هذه المسألة. كما أطلقت وزارة الخارجية التعاونية الدولية لمكافحة التلوث البلاستيكي (EPPIC) لتحريك العمل العالمي وتخصيص الموارد لحل أزمة التلوث البلاستيكي.

مكافحة جرائم الطبيعة

تم إنشاء تحالف جرائم الطبيعة لمكافحة جرائم الطبيعة، مثل قطع الأشجار غير القانونية والتعدين وتجارة الحياة البرية. يجمع هذا المبادرة القطاعية العابرة بين أصحاب المصلحة المتنوعة لتحسين البيانات والتعلم والتكنولوجيا لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية. تم إعادة تنشيط برامج بناء القدرات والشراكات مع بلدان مثل بيرو لمواجهة تعدين الذهب غير القانوني والجرائم المرتبطة به.

المضي قدمًا معًا نحو المدن

تم إطلاق مبادرة “المدن المتقدمة” لتسهيل التعاون بين المدن في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والولايات المتحدة. تهدف هذه المبادرة إلى خلق مستقبلات مستدامة وشاملة وقادرة على المقاومة من خلال الدعم المتخصص والموارد المالية والمشاركة الدبلوماسية. تم توصيل العديد من المدن الأمريكية بنظرائها في دول أخرى، مما يسمح بتطوير مشاريع مشتركة.

تعريف حدود الشاطئ القاري الموسع للولايات المتحدة

أصدرت وزارة الخارجية الإحداثيات الجغرافية التي تحدد الحدود الخارجية للشاطئ القاري الأمريكي، المعروف باسم الشاطئ القاري الموسع (ECS). يتيح ذلك للولايات المتحدة ممارسة حقوقها بموجب القانون الدولي في المناطق البعيدة عن 200 ميل بحري من الساحل.

بشكل عام، شهد عام 2023 تقدمًا كبيرًا في حماية البيئة والتعاون الدولي. هذه المبادرات حاسمة في مواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وضمان مستقبل مستدام لكوكبنا.

الأسئلة الشائعة

ما هو COP28؟

COP28 هو اختصار للمؤتمر الثامن والعشرون لتغير المناخ للأمم المتحدة، وهو حدث عالمي حاسم حيث تجتمع البلدان لمناقشة والتفاوض بشأن السياسات والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ.

ما هو معاهدة المياه العالية؟

معاهدة المياه العالية، المعروفة أيضًا باسم اتفاقية BBNJ، هي اتفاقية تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه بطريقة مستدامة في المياه العالية. تنشئ هذه الاتفاقية نهجًا منسقًا لإنشاء مناطق محمية بحرية في المياه العالية.

ما هو الهدف 30×30؟

الهدف 30×30 هو هدف عالمي للحفاظ على 30 في المئة على الأقل من المحيط العالمي بحلول عام 2030.

ما هو تحالف جرائم الطبيعة؟

تحالف جرائم الطبيعة هو مبادرة قطاعية عابرة للقطاعات تجمع بين أصحاب المصلحة المتنوعة لمكافحة جرائم الطبيعة مثل قطع الأشجار غير القانونية والتعدين وتجارة الحياة البرية والأنشطة ذات الصلة. يستخدم الاتحاد البيانات والأدوات والتكنولوجيا لاستهداف مسارات وعمليات ومنتجات وعائدات جرائم الطبيعة على المستوى العالمي.

ما هي مبادرة “المدن المتقدمة”؟

تهدف مبادرة “المدن المتقدمة” إلى تسهيل التعاون بين المدن في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والولايات المتحدة. تدعم هذه المبادرة إنشاء مستقبلات مستدامة وشاملة وقادرة على المقاومة من خلال الدعم المتخصص والموارد المالية والمشاركة الدبلوماسية.