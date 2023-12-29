العلماء يجدون دليلًا مقنعًا على وجود نوى المادة الكواركية في نجوم النيوترون الضخمة

اكتشف العلماء من جامعة هلسنكي وشركائهم الدوليون أدلة جديدة تشير إلى وجود نوى المادة الكواركية في نجوم النيوترون الضخمة. المادة الكواركية هي شكل غريب من المادة حيث لم تعد البروتونات والنيوترونات الفردية موجودة، بل يتم تحرر جزيئات الكوارك والغلويون الخاصة بها ويُسمح لها بالحركة بحرية تقريبًا. يستند هذا الاكتشاف على تقدير كمي يشير إلى أن احتمالية وجود نوى المادة الكواركية في أكبر نجوم النيوترون تتراوح بين 80-90٪.

استخدم الباحثون البيانات المراقبة واستخدموا الاستدلال الشعاعي، وهو أسلوب افتراضي إحصائي، في حساباتهم. هذا سمح لهم بتحديد حدود جديدة لخصائص مادة النجوم النيوترونية، مما يبرز التصرف التشكيلي بالقرب من نوى أكبر النجوم النيوترونية المستقرة. استلزمت هذه العمليات الحسابية وقتًا طويلاً على الحواسيب العملاقة، حيث خصصت عدة ملايين من ساعات وحدة المعالجة المركزية لمقارنة التوقعات النظرية بالملاحظات وتقييد احتمالية وجود نوى المادة الكواركية.

يمكن أن يؤثر وجود نوى المادة الكواركية بشكل كبير على فهمنا لنجوم النيوترون وسلوك المادة تحت ظروف متطرفة. يُفترض أن التحول المرحلي القوي من المادة النووية إلى المادة الكواركية قد يتسبب في استقرار النجم وتحوله إلى ثقب أسود. ومع ذلك ، يتطلب إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد أو إبدال وجود أنوية المادة الكواركية في نجوم النيوترون بشكل كامل.

ستركز البحوث المستقبلية على تقييد قوة التحول المرحلي بين المادة النووية والمادة الكواركية. يمكن تحقيق ذلك من خلال الكشف عن إشارات الأمواج الثقالية المتولدة من دمج نجمي النيوترون المزدوج وتحليلها. يأمل الباحثون أن توفر هذه الملاحظات نظرات إضافية حول خصائص مادة النجم النيوتروني وتسهم في تطوير فهمنا للفيزياء الأساسية.