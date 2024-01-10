العلماء يجدون أدلة مدهشة على وصول ألياف الميكروبلاستيك إلى المناطق النائية

تفصيل: أجرى فريق من علماء جامعة فيينا ومعهد ماكس بلانك للديناميكا والإختصاص الذاتي دراسة حديثة كشفت عن أدلة مبتكرة على وصول ألياف الميكروبلاستيك إلى المناطق النائية، بما في ذلك الأنهار القطبية. تحد هذه الدراسة نماذج نقل الجسيمات الجوية المعروفة سابقا، وذلك عن طريق إبراز سلوك الإستقرار الفريد لألياف الميكروبلاستيك وتأثيرها المحتمل على التلوث العالمي والمناخ.

في هذه الدراسة، أجرى الباحثون تجارب مختبرية ومحاكاة نماذج لفهم سلوك ألياف الميكروبلاستيك في الغلاف الجوي. وجدوا ما لم يكن متوقعًا: تترسب ألياف الميكروبلاستيك في الغلاف الجوي بمعدل أبطأ بكثير من الجسيمات الكروية التي تزن نفس الكتلة. يشير هذا الاكتشاف إلى أن المناطق النائية التي كان يفترض سابقًا أنها غير متأثرة بالتلوث بالميكروبلاستيك قد تكون في خطر.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة أن ألياف الميكروبلاستيك قد يصل إلى ارتفاعات أعلى مما كان يعتقد سابقًا، مما قد يؤثر على عمليات السحاب وطبقة الأوزون الستراتوسفيرية. يقدم هذا الاكتشاف بعده جديدًا للتأثيرات البيئية للميكروبلاستيك ويسلط الضوء على ضرورة إجراء مزيد من البحوث حول سلوكها في الغلاف الجوي وتأثيراتها المحتملة على المناخ.

ومع ذلك، أكد العلماء أنه لا يزال هناك نقص في البيانات الأساسية حول كميات وخصائص البلاستيك المنبعثة في الغلاف الجوي. وشددوا على ضرورة إجراء المزيد من البحوث لفهم تصرف جسيمات الميكروبلاستيك في الطبقة المتوسطة العليا من التروبوسفير والستراتوسفير. تُعتبر هذه الدراسة تذكيرا بأنه يجب أخذ الأشكال الفريدة للجسيمات الميكروبلاستيك في الاعتبار عند تقييم تأثيراتها البيئية والمناخية.

الأسئلة المتداولة:

س: ما كشفت الدراسة عنه حول ألياف الميكروبلاستيك؟

ج: كشفت الدراسة أن ألياف الميكروبلاستيك تترسب في الغلاف الجوي ببطء أكبر من الجسيمات الكروية، وهذا يحد من صحة نماذج نقل الجسيمات الجوية القائمة.

س: ما تأثير وصول ألياف الميكروبلاستيك إلى المناطق النائية؟

ج: تشير الدراسة إلى أن المناطق النائية التي كانت سابقًا لا تعتبر متأثرة بالتلوث بالميكروبلاستيك قد تكون في خطر.

س: كيف تؤثر ألياف الميكروبلاستيك على البيئة بشكل محتمل؟

ج: وجدت الدراسة أن ألياف الميكروبلاستيك يمكن أن تصل إلى ارتفاعات أعلى وتؤثر على عمليات السحاب وطبقة الأوزون الستراتوسفيرية.

س: ما هي البحوث المزيدة المطلوبة؟

ج: شدد العلماء على ضرورة إجراء المزيد من البحوث لجمع البيانات الأساسية حول كميات وخصائص البلاستيك المنبعثة في الغلاف الجوي، ولفهم تصرف جسيمات الميكروبلاستيك في الطبقة المتوسطة العليا من التروبوسفير والستراتوسفير.