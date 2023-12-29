الثقوب السوداء الضخمة القديمة: إلقاء الضوء على أصول الكون

تكشف اكتشاف الثقب الأسود الضخم القديم عن أسئلة مثيرة حول تكوين ووجود هذه العمالقة الكونية في وقت مبكر. على عكس الادعاءات التي تتحدى نظرية الانفجار العظيم، يؤكد العلماء أن هذا الاكتشاف يبرز الحاجة إلى إعادة تقييم النظريات الفلكية القائمة.

تتشكل الثقوب السوداء عادة عندما تحترق النجوم الضخمة وتنهار تحت جاذبيتها الذاتية. الثقوب السوداء ذات الكتلة الشمسية النجمية، التي تتراوح بين 5 إلى 100 مرة كتلة الشمس، شائعة نسبياً. بالمقابل، تكون الثقوب السوداء الضخمة التي توجد في مراكز المجرات أكبر بكثير. على سبيل المثال، تزن الثقب الأسود في مركز درب التبانة، المعروف باسم ساجيتاريوس A*، حوالي 4.3 مليون مرة كتلة الشمس. ومع ذلك، هناك ثقوب سوداء أكبر حجماً، مثل TON 618، الموجودة في الكوازار، والتي تزن حوالي 66 مليار كتلة شمسية.

لا يزال أصل هذه الثقوب السوداء العملاقة الغامض، ومن الصعب تفسير تكوينها من خلال اندماج الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية فقط. يعقد اكتشاف الثقب الأسود الضخم القديم، الذي تم الإبلاغ عنه في مجلة “Nature Astronomy”، اللغز. من خلال مزج المراقبات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) ومرصد الأشعة السينية تشاندرا، تمكن علماء الفلك من تحديد مجرة بعيدة تحتضن ثقبًا أسودًا ضخمًا. وجد أن كتلة الثقب الأسود تقريبًا تساوي إجمالي كتل النجوم في نفس المجرة.

نظرًا لأن هذا الثقب الأسود الضخم القديم تشكل بمجرد ولادة الكون، فمن غير المرجح أن يكون تشكل من خلال اندماج الثقوب السوداء الأصغر. يقترح العلماء أنه يلزم آلية بديلة. توحي المحاكاة المتطورة بأن سحبًا ضخمة من الغاز في الكون المبكر قد انهارت مباشرة إلى ثقوب سوداء ضخمة جدًا، بكتل تبلغ حوالي 100,000 مرة كتلة الشمس. يمكن أن تنمو هذه الثقوب السوداء الضخمة بعد ذلك إلى ثقوب سوداء ضخمة عن طريق التوازن بين الاندماج وامتصاص الغاز من المحيطين بها.

هذا الاكتشاف هو مجرد البداية، حيث أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي بدأ تشغيله للتو. من المتوقع كشف المزيد من المجرات القديمة التي تحتضن ثقوب سوداء ضخمة. من خلال دراسة هذه الكائنات، يأمل العلماء في الحصول على رؤى حول الأسئلة الأساسية حول أصول المجرات والثقوب السوداء الضخمة، ودور الغاز والمادة المظلمة، والتداخل بين تكوين الثقوب السوداء وتكوين النجوم.

الملخص:

اكتشف العلماء ثقبًا أسودًا ضخمًا قديمًا، مما يدفع إلى إعادة تقييم تكوين وتاريخه المبكر لهذه الكائنات الضخمة. على عكس الادعاءات التي تتحدى نظرية الانفجار العظيم، يبرز هذا الاكتشاف الحاجة إلى إعادة تقييم النظريات الحالية. لا يزال أصل الثقوب السوداء الضخمة، والتي تعد أكبر بكثير من الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية، لغزًا. لا يمكن تفسير تكوين الثقب الأسود الضخم القديم، الذي تشكل بعد ولادة الكون، من خلال اندماج الثقوب السوداء الأصغر فقط. يقترح العلماء أن انهيار مباشر لسحب ضخمة من الغاز في الكون المبكر قد أعطى البداية لهذه الثقوب السوداء الضخمة الهائلة. من المتوقع كشف المزيد من المجرات القديمة التي تحتضن ثقوب سوداء ضخمة عن طريق المراقبات الأخرى مع تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، مما يوفر حججا قيمة حول تكوين المجرات والتداخل بين تكوين الثقوب السوداء والنجوم.

الأسئلة الشائعة:

س: هل يتحدى اكتشاف الثقب الأسود الضخم القديم نظرية الانفجار العظيم؟

ج: لا، لا يتحدى الاكتشاف نظرية الانفجار العظيم. إنه يبرز ببساطة الحاجة إلى إعادة تقييم النظريات الفلكية الحالية.

س: كيف تختلف الثقوب السوداء الضخمة عن الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية؟

ج: الثقوب السوداء الضخمة، التي توجد في مراكز المجرات، أكبر حجماً وأعظم كتلة من الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية. على سبيل المثال، فإن الثقب الأسود في مركز درب التبانة يزن حوالي 4.3 مليون مرة كتلة الشمس، بينما تتراوح الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية من 5 إلى 100 مرة كتلة الشمس.

س: كيف تكون الثقوب السوداء الضخمة؟

ج: لا يزال الآلية الدقيقة لتكوين الثقوب السوداء الضخمة غير مؤكدة. في حين يعد اندماج الثقوب السوداء الأصغر أحد الاحتمالات، إلا أن المحاكاة الأخيرة تشير إلى أن سحبًا ضخمة من الغاز في الكون المبكر قد انهارت مباشرة إلى ثقوب سوداء ضخمة جداً.

س: كيف ستساهم المراقبات الأخرى مع تلسكوب جيمس ويب الفضائي في فهمنا للثقوب السوداء الضخمة؟

ج: سيوفر تلسكوب جيمس ويب الفضائي، بقدرته على التقاط صور للمجرات القديمة، المزيد من البيانات حول الثقوب السوداء الضخمة والبيئات التي تحتضنها. ستساعد هذه المعلومات العلماء في الحصول على رؤى حول أصول المجرات والعلاقة المعقدة بين تكوين الثقوب السوداء وتكوين النجوم.