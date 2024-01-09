التقاط صور مقربة لنجم غامض من قبل علماء الفلك

علماء الفلك في مجموعة جورجيا ستيت الجامعية CHARA Array تمكنوا مؤخرًا من الحصول على صور مقربة لنجم RW Cephei، الذي شهد حدث تلاشٍ غامض. وقدمت هذه الصور المفصلة والمشاهدات، إلى جانب الخوارزميات المتقدمة، رؤى في طبيعة هذه الظاهرة المتلاشية.

قدم فريق علماء من تجمع CHARA Array التابع لجامعة جورجيا ستيت نتائجهم في الاجتماع الثالث والعشرين للجمعية الفلكية الأمريكية. ويرى البحث المنشور في المجلة الفلكية أنه حدث ثورة هائلة في RW Cephei، تسببت في إطلاق سحابة غاز عازلت كمية كبيرة من ضوء النجم.

يقع RW Cephei على بُعد حوالى 16,000 سنة ضوئية عن الأرض، وهو نجم فائق الحجم يقترب من نهاية حياته. لقد أثار حجمه الهائل، الذي يتجاوز حجم الشمس حتى، استغراب الفلكيين حينما حاولوا فهم السبب وراء ظاهرة اختفائه الدراماتيكية.

لالتقاط صور مقربة ل RW Cephei، اعتمد الخبراء على تلسكوبات مجمع Center for High Angular Resolution Astronomy (CHARA) Array. يعمل هذا المرفق المكون من ست تلسكوبات، والذي يقع في مرصد ماونت ويلسون في كاليفورنيا، كتلسكوب ضخم واحد عن طريق دمج أشعة الضوء من التلسكوبات الفردية. تمكن هذه القدرة الفريدة CHARA Array أن تراقب التفاصيل الدقيقة على الأجسام السماوية بدقة غير مسبوقة.

كشفت الصور المحصلة من المشاهدات التي أجريت على CHARA أن سطح RW Cephei اضطرب بحركات في طبقاته الخارجية، مما أسفر عن تكون بقع ذات سطوع متفاوت. على مدار 10 أشهر، انتقل النجم من حالته الأضعف إلى استعادة بطيئة نحو سطوعه السابق، مع تغيرات كبيرة في المظهر.

ساهمت المشاهدات الإضافية التي قامت بها الطالبة الجامعية في جامعة جورجيا ستيت، كاثرين شيبارد، في مرصد أباتشي بوينت في نيو مكسيكو، في فهم حدث التلاشي بشكل أفضل. أشارت قياسات شيبارد إلى أن التلاشي كان أكثر بروزًا في الألوان المرئية مقارنة بالأشعة تحت الحمراء، مما يشير إلى أن سحب الغبار المجهرية قد عائقت رؤيتنا لضوء النجم.

تقترح هذه المشاهدات معًا أن RW Cephei خضع لثورة هائلة أطلقت سحابة غاز ضخمة. بينما توسعت وبردت السحابة، تولدت أعاصير من جسيمات الغبار التي عمت كمية كبيرة من ضوء النجم. يتيح التلاشي التدريجي للسحابة الآن للباحثين رؤية النجم مرة أخرى، مما يزيل الغموض عن ظروفه المضطربة.

وفقًا لمدير CHARA، دوغلاس جيز، قد يكون الانفجار الكبير الأخير هذا واحدًا من سلسلة الانفجارات التي شهدتها RW Cephei على مر القرون الماضية. من المتوقع أن تستمر هذه الاندلاعات في دورها في فقدان النجم الكتلة على مر الزمن حتى يحدث انتهاءه نهائيًا.

الأسئلة المتكررة

س: ما أهمية الصور المقربة لـ RW Cephei؟

الصور المقربة لـ RW Cephei توفر رؤى قيمة في طبيعة حدث التحدب الذي يتلاشى، مما يتيح لعلماء الفلك فهم الآليات المسؤولة عن هذه الظاهرة.

س: كيف تم التقاط الصور المقربة؟

تم الحصول على الصور المقربة باستخدام قدرات متقدمة لتلسكوبات تجمع مرصد Center for High Angular Resolution Astronomy (CHARA) Array، حيث يتم تجميع أشعة الضوء من ست تلسكوبات فردية لتحقيق دقة استثنائية.

س: ما سبب تلاشي RW Cephei؟

تسبب تلاشي RW Cephei في انفجار هائل أدى إلى إطلاق سحابة من الغاز، ثم بردت السحابة وأنتجت جسيمات غبار عمت كمية كبيرة من ضوء النجم.

س: ماذا يمكن أن تعلمنا هذه المشاهدات عن مستقبل RW Cephei؟

تشير المشاهدات إلى أن RW Cephei عرضة لتجربة انفجارات كبيرة، والتي ستستمر في المساهمة في فقدان الكتلة قبل نهايته النهائية.