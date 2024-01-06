البعثة الشمسية الأولى للهند تقترب من وجهتها لدراسة الشمس

تقترب وكالة الفضاء الهندية “Isro” من نجاح تحقيق مهمتها الأولى في مجال مراقبة الشمس، وهي مهمة Aditya-L1. وقد سافرت المركبة الفضائية نحو الشمس لمدة أربعة أشهر منذ إطلاقها في الثاني من سبتمبر. بمجرد وصولها إلى الموقع المحدد في الفضاء، ستكون Aditya-L1 قادرة على مراقبة الشمس بشكل مستمر حتى خلال الكسوف وظاهرة الاختفاء. تهدف هذه البعثة إلى دراسة الهالة الشمسية والمنطقة الضوئية والكروموسفير، وستوفر رؤى حول النشاط الشمسي وتأثيره على الأرض والطقس في الفضاء القريب في الوقت الحقيقي.

سيتم وضع Aditya-L1 في نقطة لاغرانج 1 (L1)، وهي نقطة توازنية جاذبية تبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض. تُتيح هذه النقطة للمركبة الفضائية أن تحوم بين قوى الجاذبية للشمس والأرض. ستقوم Isro بعملية حركة نهائية يوم السبت لوضع Aditya-L1 في مدار L1 ثم تعدل موقعها بشكل دوري للحفاظ على استقرارها.

تحمل المركبة الفضائية سبعة أجهزة علمية ستقوم بجمع البيانات والتقاط صور للشمس. ستساعد المعلومات المجمعة العلماء في فهم الرياح الشمسية والانفجارات الشمسية وتأثيرها على طقس الأرض والطقس في الفضاء. ستساعد أيضًا Aditya-L1 في توفير علامات تحذيرية للثورات الشمسية، مما يتيح لمشغلي الأقمار الاصطناعية نقلها بعيدًا عن الضرر.

ستنضم الهند إلى مجموعة مختارة من الدول التي تدرس الشمس، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والوكالة الفضائية الأوروبية. قامت ناسا والوكالة الفضائية الأوروبية مؤخرًا بإطلاق مسبار الشمس (Solar Orbiter) الذي يدرس الشمس من مسافة قريبة، في حين أن مسبار Parker Solar Probe قد عبر عبر الغلاف الجوي الخارجي للشمس، الهالة. ستمثل النجاح الذي ستحققه Aditya-L1 نقطة تحول أخرى في مساعي الهند المتزايدة لاستكشاف الفضاء.