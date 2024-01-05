اكتشف أحدث الهواتف المحمولة في الهند

ترحب الهند بأحدث إضافة لمجموعة هواتف فيفو مع إطلاق سلسلة فيفو X100. تلبي هذه الهواتف الذكية الراقية احتياجات المستهلكين الهنديين، حيث تقدم ميزات متقدمة وكاميرات عالية الجودة. تتوفر الآن هواتف فيفو X100 وفيفو X100 Pro في الهند، وتجلب مواصفات ممتازة وتقنية مبتكرة.

وصلت هذه الهواتف من الصين، حيث تلقت بالفعل تعليقات إيجابية بفضل ميزات كاميراتها وأدائها القوي. تأتي سلسلة فيفو X100 مزودة بشريحة إعداد الجبهة MediaTek Dimensity 9300، مما يجعلها أول هواتف في الهند تحتوي على هذا المعالج. تجعل قدرات التكبير البصري بنسبة 100X والكاميرات ذات الدقة العالية هذه الهواتف تبرز بين الحشود.

تتميز فيفو X100 Pro بشاشة Super AMOLED LTPO بوضوح 8T وحواف منحنية، مما يوفر تجربة مرئية مبهرة. مع تردد تحديث بمعدل 120 هرتز وسطوع قمة يصل إلى 3000 نيت، تضع الشاشة معايير جديدة للهواتف المحمولة. تتميز الطراز برو أيضًا بكاميرا تلسكوبية فريدة بعدسة معلقة، مما يتيح التقاط صور واضحة ومستقرة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. عدسة التكبير الفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر زاوية واسعة تعززان إمكانيات الكاميرا في طراز Pro.

تأتي هاتفي فيفو X100 وX100 Pro مع خيارات تخزين وفيرة وذاكرة وصول عشوائية كافية لضمان سلاسة التعدد والمهام الخاصة. يتم تشغيل الهواتف الذكية بواسطة بطاريات ذات عمر طويل، حيث يأتي الطراز Pro بسعة بطارية تصل إلى 5400 مللي أمبير. تدعم سلسلة X100 أيضًا الشحن السريع، مما يتيح للمستخدمين إعادة شحن هواتفهم بسرعة.

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد بميزات متطورة، فإن سلسلة فيفو X100 تستحق التفكير بلا شك. تتوفر هذه الهواتف الآن للحجز المسبق وسيتم إطلاقها رسميًا في 11 يناير. يمكنك شرائها من الموقع الرسمي لفيفو أو من الشركات التجارية الإلكترونية الشهيرة مثل Flipkart. مع مواصفاتها المبهرة وتصميمها الجذاب، من المتوقع أن تحقق سلسلة فيفو X100 نجاحًا في السوق الهندية.

الأسئلة المتداولة

1. من أين يمكنني شراء سلسلة فيفو X100 في الهند؟

يمكنك شراء سلسلة فيفو X100 من الموقع الرسمي لشركة فيفو أو من المنصات التجارية الإلكترونية الشهيرة مثل Flipkart.

2. ما هي الميزات المتميزة لسلسلة فيفو X100؟

توفر سلسلة فيفو X100 ميزات كاميرا متقدمة، بما في ذلك إمكانيات التكبير البصري بنسبة 100X ومستشعرات عالية الدقة. يتميز الطراز برو أيضًا بكاميرا تلسكوبية مع عدسة معلقة تسمح بالتقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

3. ما سعة بطارية سلسلة فيفو X100؟

يحتوي هاتف فيفو X100 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، في حين يحتوي طراز Pro على سعة بطارية تصل إلى 5400 مللي أمبير. تدعم الهواتف الإثنين الشحن السريع.

4. متى ستكون سلسلة فيفو X100 متاحة للشراء؟

تتوفر سلسلة فيفو X100 الآن للحجز المسبق وسيتم إطلاقها رسميًا في 11 يناير.

5. ما هو نطاق أسعار سلسلة فيفو X100؟

يبدأ سعر سلسلة فيفو X100 من 63,999 روبية هندية للطراز العادي ويصل إلى 89,999 روبية هندية للطراز Pro بتكوينات ذاكرة وتخزين أعلى.

المصادر: vivo.com، flipkart.com