اكتشاف نوفا سوبرجديدة في مجرة بعيدة MRG-M0138

تلخيص: في اختراق حديث، قام تلسكوب جيمس ويب الفضائي من وكالة ناسا بالكشف عن اكتشاف مذهل لحدث نوفا سوبر ثان في مجرة بعيدة تحمل اسم MRG-M0138. لقد تمكن العلماء من اكتشاف ذلك من خلال عملية العدسة الجاذبية، حيث تعمل جاذبية جسم ضخم على انحناء وتكبير الضوء القادم من الأجسام الموضوعة خلفه. عملت تجمع مجرات MACS J0138.0-2155 كعدسة كونية، وأنتجت خمس صور منفصلة للمجرة البعيدة وعززت مظهرها. هذا الحدث النادر لوجود نوفتين سوبر في نفس المجرة يوفر للفلكيين فرصة فريدة للحصول على رؤى حول الأحداث الكونية ومراقبة سلوك الضوء.

الأسئلة المتكررة:

س: ما هي العدسة الجاذبية؟

ج: العدسة الجاذبية هي ظاهرة تنبأ بها ألبرت أينشتاين، حيث يعمل جاذبية جسم ضخم على انحناء وتكبير الضوء القادم من الأجسام الموجودة خلفه.

س: لماذا تعتبر هاتين النوفتين المتجاورتين مهمتين؟

ج: تعتبر هاتين النوفتين في مجرة MRG-M0138 مهمتين لأنهما تتيحان للفلكيين دراسة تاريخ معدل تمدد الكون، المعروف بثابت هابل. من خلال تحليل الاختلافات في أوقات ظهور صور النوفا، يمكن للعلماء الحصول على نتائج قيمة حول علم الكون.

س: لماذا يعتبر “سوبرنوفا انكور” مهمة؟

ج: “سوبرنوفا انكور”، النجم السوبري الثاني الذي اكتشف في نفس المجرة بجانب “ريكويم” الرئيسي، يوفر فرصة لقياس وتأكيد ثابت هابل بدقة. من المتوقع أن تكون هاتين النوفتين الأكثر بعدية كزوج من “الأخوة” النيوترونية “الشموع القياسية” التي تم اكتشافها على الإطلاق.

س: كيف سيقوم الفلكيون بمراقبة المظاهر النهائية لهاتين النوفتين؟

ج: ستسجل الملاحظات بالأشعة تحت الحمراء حوالي عام 2035 اندفاعة النجوم “ريكويم” و “انكور”. وهذا سيقدم قراءات دقيقة لثابت هابل.

اكتشاف هاتين النوفتين في مجرة MRG-M0138 يفتح أفاقًا جديدة لدراسة معدل تمدد الكون وتعميق فهمنا للأحداث الكونية. ستستمر هذه النظرة الثاقبة في العدسة الجاذبية وسلوك الضوء في ظروف الجاذبية الشديدة في فتح الطريق لاكتشافات مبتكرة في مجال الفلك.

حقوق الصورة: ناسا، وإي ال أس إيه، وكوكبة ستسي، ومعهد علوم كارنيجي.