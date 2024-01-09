اكتشاف جديد للضوء والمغناطيسية يفتح الأبواب أمام تكنولوجيا ذاكرة سريعة جدًا وأجهزة حساسة مبتكرة

في دراسة مبتكرة، اكتشف باحثون من الجامعة العبرية ارتباطًا غير معروف مسبقًا بين الضوء والمغناطيسية يمكن أن يحدث ثورة في تخزين البيانات وتطوير الأجهزة في مجموعة واسعة من الصناعات. يكشف هذا الاكتشاف أن الحزمة الليزرية البصرية لها القدرة على التحكم في الحالة المغناطيسية في المواد الصلبة، وبالتالي فإن الطريق لتكنولوجيا ذاكرة مضبوطة بالضوء بسرعة فائقة وأجهزة حساسة مبتكرة قد فُتحت.

بقيادة البروفيسور أمير كابوا، قاد الفريق في مختبر سبينترونيكس في معهد الفيزياء التطبيقية والهندسة الكهربائية في تحقيق معنويات كبيرة في فهم التفاعل بين الضوء والمواد المغناطيسية. من خلال كشف الجانب المغناطيسي للضوء، الذي غالبًا ما تم تجاهله، اكتشف الباحثون أن المكون المغناطيسي لموجة الضوء السريعة بإمكانه التحكم في المغناطيس في طريقة تتحدى التفكير التقليدي.

وأوضحت الدراسة أن عرض حقل المغناطيس للضوء وتردده وامتصاص الطاقة للمادة المغناطيسية مترابطة جميعها في علاقة رياضية تصف قوة التفاعل. هذا الفهم الجديد لديناميات الضوء والمغناطيسية لديه القدرة على إعادة تعريف العلاقات الفيزيائية الأساسية وتسريع التقدم في تكنولوجيا التخزين وتطوير الأجهزة البصرية.

وعلاوة على ذلك، قدم الباحثون مستشعرًا متخصصًا قادرًا على اكتشاف الجزء المغناطيسي للضوء، مما يوفر أنماط مرونة ودمج في مجموعة متنوعة من التطبيقات. هذا التصميم المتطور له القدرة على