اكتشاف جديد في فهم هيكل نواة الكربون-12

ذرة الكربون، بفضل الكيمياء العضوية المعقدة التي تتمتع بها، تعد الأساس لأحجار الزاوية للحياة. في الوقت ذاته، تمتلك نواة الكربون-12 هيكلاً نووياً معقداً يصعب فهمه تمامًا. ومع ذلك، أحدثت دراسة حديثة تقدما كبيرا في فك رموز نواة الكربون-12.

استخدم فريق من الباحثين من جامعة بون ومركز البحوث في جوليخ وجامعة غازي عنتاب للعلوم والتكنولوجيا الإسلامية وجامعة تبليسي الحكومية ومدرسة الدراسات العليا في أكاديمية هندسة الصين ومرفق النظائر النادرة في جامعة ولاية ميشيغان نهجًا أبدئيًا للفيزياء النووية الشبكية لتحديد الشكل الأساسي للحالات المنخفضة لنواة الكربون-12.

أظهرت نتائجهم أن جميع الحالات المنخفضة لنواة الكربون-12 تتكون من ثلاث مجموعات ألفا، التي يمكن أن تتجمع لتشكل إما مثلثاً غامضاً أو مثلثاً متساوي الأضلاع. هذه المجموعات ألفا ، التي تتألف من اثنين من البروتونات وثنين من النيوترونات، ليس فقط تساهم في تجمع جسيمات ألفا، ولكنها تسلط الضوء أيضًا على أصل الكربون في الكون.

حالة الـ “هويل” المعروفة جيدًا لنواة الكربون-12 تلعب دوراً حاسماً في إنتاج الكربون في النجوم التي تحرق الهيليوم. إذ تكون طاقة حالة “هويل” قريبة جداً من الحد الأدنى لثلاث جسيمات ألفا، مما يجعلها عاملاً رئيسياً في وجود الكربون.

توفر نتائج هذه الدراسة خريطة كثافة غير مرتبطة بالنموذج لحالات نواة الكربون-12، مؤكدة الأدلة التجريبية وتعزيز فهمنا لمراحل الكون المبكرة. علاوة على ذلك، تتجاوز آثار هذا البحث حدود الفيزياء الأساسية لتقدم نظرة قيمة في مجالات مثل علم الفلك والكوزمولوجيا.

ساهمت تلك الدراسة المبتكرة في حدوثها من خلال دعم مختلف الجهات المانحة بما في ذلك “ديوتشه فورشونغسجيمينشافت” و”المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين” و “مبادرة التدريب الدولية لرئيس الأكاديمية الصينية للعلوم” و”المجلس الأوروبي للبحث”، وغيرها من الجهات الداعمة. تم توفير الموارد الحسابية التي استخدمت من قبل مركز غوس لحوسبة التفوق العلمي ومنشأة أوريدج للقيادة في الحوسبة.

في الختام، تقدم هذه الدراسة مستوى جديد من الفهم لنواة الكربون-12، مسلطة الضوء على الآليات المعقدة التي تكمن وراء تشكل الكربون وأهميته في الكون. من خلال الغوص في الهيكل الداخلي للكربون-12، يمهد العلماء الطريق لمزيد من الاكتشافات والتقدم في مجالات علمية متعددة.