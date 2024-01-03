اكتشافات جديدة حول الأسيلسبرميدينات: تقدم في أبحاث الشيخوخة

قام علماء من معهد العلوم الحيوية وجامعة كورنيل بعمل اكتشاف مبتكر في مجال الكيمياء الحيوية، وكشفوا عن عائلة من المركبات الأيبولأية تُعرف بـالأسيلسبرميدينات. هذا الاكتشاف الجديد له القدرة على تحويل فهمنا لعملية الشيخوخة والمساهمة في تطوير علاجات لأمراض تتعلق بالعمر.

وقد تبين أن للأسيلسبرميدينات علاقة غير متوقعة مع عائلة إنزيمات تُعرف بـالستونز (Sirtuins) والتي تلعب دورًا حيويًا في تنظيم وظائف حيوية مهمة في أجسامنا. وكانت الستونز موضع اهتمام طويل في مجال بحوث الشيخوخة، حيث أشارت الدراسات الأخيرة إلى تورطها في أمراض مرتبطة بالعمر وإمكانيتها كأهداف للتدخلات العلاجية.

استخدمت الدراسة نهج شامل وغير قياسي يُعرف بالمتابولوميات المقارنة، الذي طوره الباحثون على مدار العقدين الماضيين. سمح هذا الأسلوب لهم بتحديد التغيرات المتابولومية التي تعتمد على الستونز. من خلال هذا النهج، اكتشف العلماء عائلة جديدة من المركبات تُعرف بـالأسيلسبرميدينات، والتي تنشأ عن طريق تعديلات في بروتينات مختلفة ضرورية للنمو والبقاء على قيد الحياة للخلايا.

رصدت هذه المركبات في البداية في الكائن البسيط سي. إليجانس، وتمكن الباحثون بعد ذلك من تأكيد وجود هذه المركبات في الثدييات، بما في ذلك الإنسان. وقد أظهروا أيضًا تأثير الأسيلسبرميدينات المباشر على فترة حياة سي. إليجانس وتكاثر الخلايا في الثدييات.

هذا الاكتشاف المبتكر يفتح أبوابًا جديدة للبحث في آليات العمل والتأثيرات العلاجية المحتملة للأسيلسبرميدينات. ستركز الدراسات المستقبلية على فهم كيفية تأثير هذه المركبات على فترة الحياة ونمو الخلايا وتفاعلها مع مسارات المتابوليزم الأخرى.

أكد بينغسين زانج، المؤلف الرئيسي للدراسة، أهمية كشف الأدوار البيولوجية لهذه المركبات، خاصة فيما يتعلق بـ”المادة الكيميائية المظلمة” الموجودة في أجسامنا. يعتقد زانج أن هذا الاكتشاف هو خطوة للأمام في الكشف عن وظائف سبيرميدين ومشتقاتها المعقدة.

مع تقدم البحوث، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق للوظائف الفسيولوجية للأسيلسبرميدينات واستغلال إمكانياتها في تطوير تدخلات لتعزيز الصحة والعمر الطويل.

الملخص:

اكتشف العلماء عائلة جديدة من المركبات المتابوليتية تُعرف بـالأسيلسبرميدينات، والتي ترتبط بالستونز – عائلة من الإنزيمات التي تنظم وظائف حيوية أساسية. استخدمت الدراسة نهج شامل يُعرف بالمتابولوميات المقارنة واكتشفت أن هذه المركبات لها تأثير مباشر على فترة الحياة ونمو الخلايا. يمكن أن يعيد هذا الاكتشاف تشكيل فهمنا لعملية الشيخوخة ويساهم في تطوير علاجات لأمراض تتعلق بالعمر.

الأسئلة المتكررة:

س: ما هي الستونز؟

تعد الستونز عائلة من الإنزيمات تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم عمليات حيوية مختلفة، بما في ذلك التمثيل الغذائي وإصلاح الحمض النووي واستجابة الخلايا للضغوط البيولوجية.

س: ما هي المتابولوميات المقارنة؟

المتابولوميات المقارنة هي طريقة تنطوي على تحليل منهجي للمتابوليتات في عينات مختلفة لتحديد التغيرات المتابولومية وفهم الآليات الكامنة وراءها.

س: ما هي الأسيلسبرميدينات؟

الأسيلسبرميدينات هي عائلة من المركبات المتابوليتية التي تتشكل بفعل التعديلات على البروتينات. وتبين أن لها صلة بالستونز وترتبط بفترة الحياة ونمو الخلايا.

س: لماذا يعتبر هذا الاكتشاف مهمًا؟

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على صلة غير معروفة سابقًا بين مشتقات السبيرميدين والستونز، ويفتح أبوابًا جديدة للبحث في آليات الشيخوخة وتطوير علاجات لأمراض تتعلق بالعمر.