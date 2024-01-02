استكشاف ألغاز الشمس بروفة باركر سولار ناسا:

تم إطلاق بروب ناسا باركر سولار في عام 2018، وقد خاض رحلة مدهشة، يقترب من الشمس سنة بعد سنة، ويقدم نظرة ثاقبة عن العمليات الشمسية. بحلول نهاية عام 2024، سيحطم الأرقام القياسية بالاقتراب من الشمس بأكثر من 6 ملايين كيلومتر، يغوص بعمق في طبقاتها الخارجية الحارقة.

قد انطلق بروب باركر سولار في مهمة جريئة لم يسبق لها مثيل في استكشاف الفضاء. إنه المركبة الفضائية الأولى التي تعبر عبر الجو الخارجي للشمس المعروف باسم التاج. في نهاية ديسمبر، سيغطي 96٪ من المسافة بين الأرض والشمس، ويصل إلى سرعات تصل إلى 700000 كم / ساعة (أو 435000 ميل في الساعة تقريبًا). لوضع هذه السرعة في سياقها، يمكن لها السفر من نيويورك إلى طوكيو في دقيقة واحدة فقط، مما يجعلها أسرع مركبة صنعها الإنسان على الإطلاق.

لتحقيق هذه السرعة المذهلة، يستخدم بروب باركر سولار تدريع الجاذبية حول كوكب الزهرة. من خلال التحرك حول الكوكب، يقوم بشد تدريجي لمداره حول الشمس ويكتسب سرعة إضافية. ستدفع هذه المهمة الجديدة حدود ما هو ممكن في استكشاف الفضاء وقد تم مقارنتها بهبوط القمر التاريخي في عام 1969.

غرض بروب باركر سولار هو القيام بمرورات قريبة متعددة على الشمس، تقربه تدريجيًا من الجو الخارجي لها – وهو منطقة تكون أسخن من سطح الشمس نفسه بمقدار 300 مرة. يعتمد الباحث التابع لناسا على سرعته المرتفعة المسعورة ودرعه الحراري المركب المتين للحماية، وذلك بفضل تحمل درجات حرارة تصل إلى 1400 درجة مئوية وتنقل الرياح الشمسية المليئة بجسيمات عالية الطاقة.

مجهز بمجموعة من الأدوات، يقيس الباحث بروب الجزيئات المشحونة والتذبذبات المغناطيسية، ويلتقط الصور والأصوات. في عام 2020، قدّم الباحث أول مقاطع صوتية لتيار الرياح الشمسية، مما يسلط الضوء على تيار مستمر من الجسيمات عالية الطاقة يتدفق من الشمس.

الهدف النهائي للمهمة هو تعزيز فهمنا للنشاط الشمسي وكشف أسرار يكمن خلف التاج، والتي تتجاوز درجات الحرارة فيها مليون درجة مئوية. عن طريق دراسة الشمس عن كثب، يأمل العلماء في تحسين توقعات العواصف الشمسية واكتساب إجابات قيمة حول ديناميات نجمنا.

الأسئلة الشائعة:

ماهو بروب باركر سولار؟

بروب باركر سولار هو مركبة فضائية تابعة لناسا تم إطلاقها في عام 2018، مصممة لدراسة الشمس عن قرب واستكشاف العمليات الشمسية.

ما هو الهدف من بروب باركر سولار؟

تهدف المهمة إلى فهم أفضل للنشاط الشمسي وكشف أسرار تاج الشمس، حيث يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة فيها مليون درجة مئوية. كما تساعد في تحسين توقعات العواصف الشمسية.

كيف تحمي بروب باركر سولار نفسها من حرارة الشمس المكتنزة؟

يحمّل الباحث تدريعًا سميكًا مصنوعًا من مركب الكربون، مما يساعد في حماية أدواته من درجات الحرارة تقريبًا 1400 درجة مئوية.

المصادر:

– ناسا: www.nasa.gov