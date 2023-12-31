احتفالية ليلة رأس السنة في أجيفيل تعد بليلة مثيرة

تستعد أجيفيل، المعروفة بحياتها الليلية النابضة بالحياة، لاستقبال حفلة ليلة رأس السنة لا تُنسى غدًا في الليلة المقبلة. ستُقام الاحتفالية الحادية والعشرون لرأس السنة في أجيفيل، وتعد بليلة حافلة بالاحتفالات والمرح.

من أجل تعزيز التجربة للسكان والأعمال التجارية على حد سواء، قام المنظمون بإجراء تغييرات على الحدث على مر السنين. بدلاً من إغلاق الشوارع، اختاروا نهجًا مختلفًا. “ما حاولنا فعله هو تغيير ذلك بحيث لا نغلق الشوارع. في كل مرة نغلق الشوارع، بغض النظر عن ذلك، لدينا أحداث رائعة ومواكب رائعة، ولكن نعلم أنه في كل مرة نغلق الشوارع، نؤثر بشكل سلبي على الأعمال التجارية”، أوضح دينيس كوك، مدير جمعية أعمال أجيفيل.

هذا العام، ستؤدي فرقة موسيقية حية قبل العد الشديد الانتظار للتفاحة المنسدلة على أعلى بار وجريل كايتس. بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع دي جي حي في الخارج يعزف الموسيقى ابتداءً من الساعة الثامنة، مما يخلق أجواء حيوية تجسد جو ليلة رأس السنة.

على الرغم من التوقعات بالطقس البارد، يظل مسؤولو أجيفيل متفائلين بحضور جيد. قال كوك: “أتوقع حقًا حضور جماهيري جيد الليلة لأنني أعلم أن بعض هذه الحانات متحمسة وتعلم أنها ستكون لديها جمهور جيد حقًا لمجموعتها في ليلة رأس السنة”.

ستبدأ الاحتفالية في الساعة 8 مساءً في شارع مورو، تمهيدًا للحظة مثيرة عندما تنخفض التفاحة في منتصف الليل. مع تنظيم العديد من الحانات والمطاعم لأحداث ليلة رأس السنة الخاصة بهم، تعد أجيفيل الوجهة المفضلة للحصول على ليلة لا تُنسى.