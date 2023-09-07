Zoom AI Companion: ثورة في الإنتاجية والتعاون

أعلنت شركة Zoom Video Communications عن إدراج Zoom AI Companion، المساعد الرقمي المولد بالذكاء الاصطناعي للشركة، دون أي تكلفة إضافية للعملاء الذين لديهم حسابات مستخدمين Zoom مدفوعة. تعزز هذه الخطوة التزام Zoom بتمكين المستخدمين من خلال تعزيز مهاراتهم وزيادة الإنتاجية وتحسين فعالية الفريق.

من خلال نهجها الموحد في الذكاء الاصطناعي، تضمن Zoom نتائج عالية الجودة وفعالية من حيث التكلفة من خلال دمج نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بها جنبًا إلى جنب مع نماذج الطرف الثالث. يوفر Zoom AI Companion إمكانات مساعد رقمي في الوقت الفعلي لمساعدة المستخدمين على العمل بشكل أكثر فعالية عبر منصة Zoom بأكملها، مع خطط لميزات إضافية في المستقبل.

تؤكد سميتا هاشم، كبيرة مسؤولي المنتجات في Zoom، على تفاني الشركة في تقديم منتجات ملموسة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. من خلال توفير Zoom AI Companion دون أي تكلفة إضافية، تهدف Zoom إلى تقديم قيمة هائلة لعملائها أثناء تعاملهم مع تحديات عالم اليوم.

وضع خصوصية العميل أولاً

يعطي Zoom الأولوية للثقة والسلامة والخصوصية عندما يتعلق الأمر بالابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الشركة أنها لا تستخدم محتوى العميل لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما يضمن خصوصية الصوت والفيديو والدردشة وغيرها من الاتصالات. يتمتع مالكو الحسابات والمسؤولون بالتحكم في تمكين ميزات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بتبني قدرات AI Companion بثقة.

تحويل العمل الحديث مع رفيق الذكاء الاصطناعي

يعمل برنامج AI Companion على تبسيط عملية التعاون وتعزيز الإنتاجية من خلال التخلص من المهام المتكررة والمشتتات. باستخدام Zoom Meetings، يمكن للمستخدمين متابعة الاجتماعات الفائتة من خلال النقاط البارزة والفصول الذكية والملخصات الآلية. يتيح AI Companion أيضًا للحاضرين إرسال الأسئلة بشكل سري أثناء الاجتماع للحصول على إجابات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي دون مقاطعة التدفق. يمكن للمضيفين تلقي ملخصات الاجتماع التلقائية لمشاركتها مع الحضور وأولئك الذين لا يستطيعون الحضور.

في Zoom Team Chat، يساعد AI Companion في صياغة الرسائل بناءً على سياق سلاسل الدردشة، مما يوفر الوقت للمستخدمين. سيتم تقديم ميزات تلخيص الذكاء الاصطناعي وإكمال الدردشة في الأسابيع المقبلة. يمكن لمستخدمي Zoom Whiteboard أن يتوقعوا مساعدة AI Companion في توليد الأفكار وتصنيفها، مع خطط لإنشاء الصور وقوالب السبورة البيضاء في المستقبل.

بالنسبة لمستخدمي Zoom Mail، ستكون اقتراحات مسودة البريد الإلكتروني متاحة في أوائل الخريف، بينما يمكن إضافة ملخصات الاجتماعات إلى Zoom Notes. بحلول ربيع عام 2024، سيتمكن المستخدمون من التفاعل مع AI Companion من خلال واجهة محادثة، والحصول على الدعم عبر منصة Zoom واختيار تطبيقات الطرف الثالث.

في الختام

يُحدث Zoom AI Companion ثورة في الإنتاجية والتعاون من خلال توفير إمكانات المساعد الرقمي في الوقت الفعلي. بفضل التزامها بخصوصية العملاء ومجموعة واسعة من الميزات عبر منصة Zoom، تستعد AI Companion لتحسين طريقة عمل المستخدمين وتواصلهم. ومن خلال وضع الثقة والسلامة والإنتاجية في المقدمة، تعمل Zoom على تمكين عملائها من احتضان فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملهم اليومي.

مصادر:

– تكبير اتصالات الفيديو