يقوم Zoom بتوسيع عروض الذكاء الاصطناعي من خلال AI Companion ومسرع الإيرادات

تتبنى شركة Zoom Video Communications Inc. الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) من خلال تقديم خدمتين جديدتين. الأول هو Zoom AI Companion، وهو مساعد ذكاء اصطناعي توليدي سيتم توفيره لمستخدمي Zoom المدفوعين دون أي تكلفة إضافية. تهدف هذه الخدمة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Zoom IQ، إلى إحداث تغيير جذري في السوق من خلال تقديم رفيق مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي، على عكس المنافسين مثل Google وMicrosoft الذين يتقاضون رسومًا شهرية. العرض الثاني هو Zoom Revenue Accelerator، المعروف سابقًا باسم Zoom IQ للمبيعات. تم تجديد برنامج ذكاء المحادثة هذا بميزات الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى تحسين الاستخدام.

سيتم دمج Zoom AI Companion في منصة Zoom بأكملها، بما في ذلك الاجتماعات والدردشة الجماعية والهاتف والبريد الإلكتروني والسبورة البيضاء. سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى ميزات مثل مشاهدة أبرز الأحداث والفصول الذكية من تسجيلات الاجتماعات، ومتابعة الاجتماعات الفائتة باستخدام الملخصات والخطوات التالية، وإرسال الأسئلة بشكل سري أثناء الاجتماع لتلقي الإجابات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. سيساعد AI Companion أيضًا في التواصل في مناطق زمنية مختلفة، ويتيح الإنشاء السريع للرسائل في سلاسل الدردشة، ويساعد في إنشاء الأفكار وتصنيفها في Zoom Whiteboard.

يوفر Zoom Revenue Accelerator، المجهز الآن بمجموعة الذكاء الاصطناعي الأكثر نضجًا، ميزات مثل ملخصات الاجتماعات والفصول، وتحليل المشاعر، ومقاييس المشاركة، والقدرة على "الإنشاء الذكي" لرسائل البريد الإلكتروني للمتابعة. سيتم توسيع العرض ليشمل المدرب الافتراضي وإشارات مخاطر الصفقات والاكتشاف الشهري لفرق المبيعات. سيوفر Virtual Coach الإعداد والتدريب لفرق المبيعات من خلال محادثات محاكاة، بينما ستقوم إشارات مخاطر الصفقة بتنبيه الفرق إذا لم تتقدم الصفقة كما هو متوقع. سيوفر برنامج Discover Monthly رؤى حول اتجاهات المبيعات وإشارات المنافسين عند المكالمات.

تعكس هذه الإضافات إلى عروض Zoom للذكاء الاصطناعي التزام الشركة بالاستماع إلى تعليقات العملاء وتمييز نفسها في السوق التنافسية. ومن خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، يهدف Zoom إلى تزويد المستخدمين بإنتاجية محسنة وفعالية المبيعات.

المصادر: لا يوجد