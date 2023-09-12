إطلاق الإمكانات الكاملة للثقة المعدومة: تحول نموذجي في الأمن التنظيمي

لقد برزت الثقة المعدومة باعتبارها جانبًا مهمًا من جوانب التحول الرقمي للمؤسسات، وتتجاوز كونها مجرد كلمة طنانة. يكشف البحث الذي أجرته Zscaler أن العديد من قادة تكنولوجيا المعلومات قد نفذوا بالفعل أو يخططون لتنفيذ استراتيجية أمان الثقة المعدومة. ومع ذلك، فإن نسبة صغيرة فقط من هؤلاء القادة واثقون من الاستفادة الكاملة من إمكانات انعدام الثقة.

تمثل الثقة المعدومة تحولًا عن ممارسات الأمان التقليدية مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وجدران الحماية، التي تفترض أن الأجهزة الموجودة داخل شبكة المؤسسة جديرة بالثقة. يتمحور المفهوم حول فكرة أنه لا يمكن الوثوق بأي مستخدم، مما يتطلب التحقق من كل مستخدم وجهاز للوصول إلى الشبكات.

يوفر تطبيق الثقة المعدومة العديد من الفوائد، بما في ذلك تحسين الرؤية التنظيمية والأمان. فهو يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من الحفاظ على السيطرة على نشاط الشبكة مع استيعاب ممارسات العمل المختلطة والقوى العاملة الموزعة. من خلال تبني سياسة انعدام الثقة، تكتسب المؤسسات ميزة تنافسية في التوظيف من خلال تقديم خيارات عمل مرنة مع ضمان الأمن والحماية.

تعد الرؤية عبر المؤسسة جانبًا حاسمًا في تنفيذ الثقة المعدومة. يتيح هذا المستوى من الرؤية للمؤسسات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التعامل مع الموظفين بناءً على موقعهم والحصول على رؤى حيوية حول تحمل المخاطر. على سبيل المثال، يمكن للعاملين عن بعد أداء واجباتهم بشكل آمن، في حين أن الأفكار المكتسبة من اتجاهات العمل يمكن أن تؤدي إلى تحسينات في المرافق المكتبية، وممارسات العمل، وحتى كفاءة استخدام الطاقة.

إن الفرص التي توفرها الثقة المعدومة تمتد إلى ما هو أبعد من التحولات التكنولوجية. من خلال الاستفادة من الرؤى التفصيلية التي توفرها الثقة المعدومة، يمكن للمؤسسات إعادة التفكير في تسليم أعمالها واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن المساحات المكتبية وتوزيع القوى العاملة والإنتاجية. فهو يمكّن الشركات من إعادة تصور عملياتها وإيجاد طرق جديدة للتعامل مع العملاء.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية يبشر بالخير بالنسبة لمجال الثقة المعدومة. يمكن لهذه الأدوات تحليل الكميات الهائلة من البيانات التي تمر عبر السحب الأمنية واستخراج رؤى قيمة. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للمؤسسات تعزيز فوائد انعدام الثقة والارتقاء بكفاءتها الأمنية والتشغيلية إلى آفاق جديدة.

مصادر:

– ناثان هاو، نائب الرئيس للتقنيات الناشئة في Zscaler

- أبحاث Zscaler: "إطلاق العنان لإمكانات الثقة المعدومة"

– أبحاث جارتنر: “أمن الثقة المعدومة – أنجالي أغراوال، نيل ماكدونالد، 19 ديسمبر 2020”

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