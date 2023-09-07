يكشف خطأ Zero-Day في Atlas VPN Linux Client عن عناوين IP الخاصة بالمستخدم

تم اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في عميل Linux لخدمة الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) الشهيرة، Atlas VPN. يؤثر الخلل، الذي تم كشفه بواسطة مستخدم Reddit المسمى "Educational-Map-8145"، على أحدث إصدار من العميل (1.0.3) ويسمح لمواقع الويب الضارة بفصل VPN وكشف عنوان IP الخاص بالمستخدم. تثير هذه المخاطر الأمنية مخاوف بشأن خصوصية المستخدم والأمن العام لخدمة VPN.

تُعزى الثغرة الأمنية إلى نقطة نهاية API داخل Atlas VPN Linux Client التي تستمع إلى المضيف المحلي من خلال المنفذ 8076. تفتقر واجهة برمجة التطبيقات هذه إلى أي شكل من أشكال المصادقة، مما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل البرامج التي تعمل على كمبيوتر المستخدم، بما في ذلك متصفحات الويب. يمكّن هذا الخلل أي موقع ويب من تشغيل قطع اتصال VPN وبالتالي تسريب عنوان IP الخاص بمنزل المستخدم.

وفي معرض تناوله لخطورة المشكلة، أوضح مايوريش داني، مدير أبحاث التهديدات في Qualys، أن الشبكات الافتراضية الخاصة غالبًا ما تكون موجودة في المحيط، وتعمل كبوابة للشبكات الداخلية والخارجية. ونتيجة لذلك، يصبح عملاء VPN هدفًا جذابًا لكل من الجهات الفاعلة السيئة الخارجية والداخلية، مما يزيد من سطح الهجوم.

ينصح خبراء الأمن مستخدمي Atlas VPN بتوخي الحذر أثناء تصفح الويب حتى يتم توفير تصحيح أو حل لمعالجة هذه الثغرة الأمنية الخطيرة. يوضح رمز الاستغلال الذي شاركه الباحث المخاطر المحتملة، ويسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراء فوري.

وعلق شون سوربر، المدير الأول لإدارة الحسابات الفنية في Tanium، بأن الثغرة الأمنية تتجاوز حماية مشاركة الموارد عبر الأصل (CORS) باستخدام أمر بسيط. يقوم هذا الأمر بإيقاف تشغيل VPN بشكل فعال، مما يكشف عنوان IP الخاص بالمستخدم وموقعه العام.

على الرغم من محاولات Educational-Map-8145 للاتصال بدعم Atlas VPN للإفصاح المسؤول أو الحصول على معلومات حول برنامج مكافأة الأخطاء، لم يتم تلقي أي رد. تواصلت Infosecurity مع Atlas VPN للحصول على بيان رسمي بخصوص المخاوف الأمنية ولكنها لم تتلق أي رد حتى وقت كتابة هذا التقرير.

في ضوء هذا الخلل الخطير، من المهم لمستخدمي VPN أن يظلوا يقظين وأن يظلوا على دراية بالمخاطر المحتملة حتى يتم تنفيذ الإصلاح.

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