يعود موقع YouTube، المملوك لشركة Google، إلى عالم الألعاب بأحدث ميزاته التي تسمى "Playables". وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت Google خدمة الألعاب Stadia في وقت سابق من هذا العام. تتيح "الألعاب القابلة للتشغيل" للمستخدمين ممارسة الألعاب مباشرة على YouTube، سواء كانوا يصلون إلى النظام الأساسي من جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. حاليًا، تختبر Google هذه الميزة مع مجموعة مختارة من المستخدمين.

سيكون لهذه الألعاب قسم مخصص لها على صفحة YouTube الرئيسية، مما يسهل على المستخدمين الوصول إليها. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الميزة ستتاح لجمهور أوسع. ومع ذلك، فإن تركيز Google المتجدد على صناعة الألعاب يوضح التزامها بجذب اللاعبين إلى النظام الأساسي.

إحدى الألعاب التي قد يتم عرضها في "Playables" هي Stack Bounce. أصبحت لعبة قفز الكرات ثلاثية الأبعاد هذه متاحة على خدمة الألعاب المصغرة من Google، GameSnacks، منذ عام 3. من المحتمل أن يقدّر اللاعبون الذين يستمتعون بـ Stack Bounce على GameSnacks فرصة تجربتها على YouTube.

لقد كان YouTube منذ فترة طويلة منصة شائعة للاعبين لمشاهدة الألعاب وبثها. ويتوافق هذا التوسع في الألعاب عبر الإنترنت مع استراتيجية الشركة للنمو المستمر، خاصة بسبب تباطؤ الإنفاق الإعلاني. بالإضافة إلى لعب هذه الألعاب، سيكون لدى المستخدمين أيضًا القدرة على التحقق من سجل ألعابهم وحفظ تقدمهم في قسم "نشاطي".

تتبع تجربة الألعاب هذه التي أجراها YouTube قرار Google بإيقاف Stadia بسبب قلة شعبيتها. واجهت Stadia منافسة شديدة من خدمات الألعاب السحابية الأخرى مثل Xbox Cloud Gaming من Microsoft وNvidia GeForce Now. وفقًا لهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، امتلكت Stadia حصة صغيرة من سوق الألعاب السحابية في عام 2022، بينما استحوذت Nvidia GeForce على حصة أكبر.

التعاريف:

- العناصر القابلة للتشغيل: ميزة ألعاب جديدة على YouTube تتيح للمستخدمين ممارسة الألعاب مباشرة على المنصة.

– Stadia: خدمة ألعاب سحابية تقدمها جوجل.

– GameSnacks: خدمة الألعاب المصغرة من Google حيث تتوفر Stack Bounce منذ عام 2021.

– Xbox Cloud Gaming: خدمة ألعاب سحابية تقدمها شركة مايكروسوفت.

– Nvidia GeForce Now: خدمة ألعاب سحابية تقدمها شركة Nvidia.

مصادر:

- TechCrunch: تقرير عن توفر Stack Bounce على "الألعاب القابلة للتشغيل" على YouTube.

– هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة: بيانات عن أداء Stadia في سوق الألعاب السحابية في عام 2022.