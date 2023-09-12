تكامل موسيقى YouTube قادم إلى HomePod: التحكم في Siri والبث المباشر

من الممكن أن يصبح YouTube Music متوافقًا قريبًا مع HomePod من Apple، مما يوفر للمستخدمين القدرة على بث الموسيقى مباشرة من النظام الأساسي والتحكم فيها باستخدام Siri. اكتشف عاشق التكنولوجيا @aaronp613 هذه الإضافة الجديدة إلى قائمة الخدمات المدعومة، حيث عثر على رمز الصفحة الرئيسية وعنوان URL لـ "ytm_connect_with_homepod" داخل رمز تطبيق YouTube Music. وعلى الرغم من أن هذا الاكتشاف ليس سوى تلميح بسيط، إلا أنه يشير إلى أن الميزة قيد التطوير حاليًا.

على عكس خدمات Apple المدمجة، يجب إعداد تكامل منصات بث الموسيقى التابعة لجهات خارجية مثل Pandora وربما YouTube Music من داخل التطبيق المعني. بمجرد إضافتها، تظهر هذه الخدمات كخيارات وسائط في تطبيق Apple Home، ويمكن الوصول إليها من إعدادات حساب المستخدم. يمكن للمستخدمين بعد ذلك تحديد الخدمة المفضلة لديهم كخدمة افتراضية، مما يمكّن Siri من تنفيذ الأوامر باستخدام هذا النظام الأساسي المحدد بدلاً من Apple Music.

ومع ذلك، لا يزال لدى Siri القدرة على تشغيل الصوت من مصادر غير افتراضية عند الطلب. على سبيل المثال، حتى إذا تم تعيين الإعداد الافتراضي على Apple Music، فيمكن للمستخدمين ببساطة أن يقولوا: "Siri، قم بتشغيل قائمة تشغيل النوم الخاصة بي على YouTube Music"، وسوف يلتزم Siri بذلك. تتيح هذه المرونة للمستخدمين الاستمتاع بتجربة بث موسيقى سلسة وشخصية مع مجموعة واسعة من الخيارات.

ومع هذه التحسينات المحتملة، سيستفيد مستخدمو HomePod من مجموعة واسعة من خدمات الموسيقى ويمكنهم الوصول بسهولة إلى المحتوى المفضل لديهم باستخدام أوامر Siri الصوتية. يمثل هذا التوافق الموسع التزام Apple بتعزيز قدرات HomePod وتزويد المستخدمين بمرونة أكبر في خيارات البث الصوتي الخاصة بهم.

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