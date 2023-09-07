جوجل تختبر إعلانات أطول وأقل على تطبيق YouTube TV

تجري شركة جوجل اختبارات على تطبيق يوتيوب لأجهزة التلفاز لتحسين تجربة مشاهدة الإعلانات. تقوم الشركة بتجربة عرض إعلانات أقل ولكن أطول، بهدف إنشاء فاصل تجاري تقليدي مشابه للبرمجة التلفزيونية الخطية. الهدف هو تلبية احتياجات المستخدمين الذين يشاهدون المحتوى الطويل بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، يستكشف YouTube أيضًا طرقًا لتحديث مؤقت الإعلانات على تطبيق التلفزيون. يعرض التطبيق حاليًا طول إعلان معين، بالإضافة إلى عنصر نائب يشير إلى عدد الإعلانات في الفاصل. ومع ذلك، لا يوفر هذا معلومات واضحة عن مدة الفاصل الإعلاني بالكامل. يعتزم موقع YouTube تقديم مؤقت جديد يركز على الوقت الإجمالي للفاصل الإعلاني لمعالجة هذه المشكلة.

تعد جهود YouTube لتحسين تجربة الإعلان على أجهزة التلفزيون أمرًا مهمًا نظرًا لتزايد شعبية النظام الأساسي في هذه الوسيلة. وفي شهر أبريل وحده، وصلت الشركة إلى 150 مليون شخص من خلال أجهزة التلفزيون المتصلة في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، يشاهد المستخدمون حاليًا أكثر من 700 مليون ساعة من محتوى YouTube على شاشات التلفزيون يوميًا.

ليس هذا هو التغيير الوحيد الذي نفذه YouTube في الأشهر الأخيرة. قدمت المنصة ميزة العرض المتعدد في وقت سابق من العام، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة العديد من الألعاب الرياضية في وقت واحد. وفي يونيو، تم توسيع هذه الميزة لتشمل المحتوى غير الرياضي أيضًا.

ومع ذلك، فإن خيارات التحكم في الإعلانات على YouTube لمنشئي المحتوى محدودة. بدءًا من شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، لن يتمكن منشئو المحتوى من الاختيار بين إعلانات ما قبل التشغيل وما بعد التشغيل والإعلانات القابلة للتخطي وغير القابلة للتخطي. وبدلاً من ذلك، سيحدد نظام YouTube الخاص التنسيق، بينما لن يكون لدى منشئي المحتوى سوى خيار تشغيل الإعلانات أو إيقاف تشغيلها. سيظل بإمكانهم إدراج الإعلانات يدويًا أثناء البث المباشر.

تهدف Google من خلال هذه التغييرات إلى تحسين تجربة الإعلان الشاملة على تطبيق YouTube TV، وجذب المزيد من المستخدمين والمعلنين إلى النظام الأساسي.

مصادر:

- اعتمادات الصورة: جوجل