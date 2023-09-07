Apple Vision Pro سيكون لديها متجر تطبيقات خاص بها: ما يحتاج المطورون والمستخدمون إلى معرفته

أعلنت شركة Apple رسميًا أن سماعة الواقع الافتراضي القادمة، Apple Vision Pro، سيكون لها متجر تطبيقات خاص بها. وقد أوفت الشركة بوعدها بالسماح للسماعة بتشغيل تطبيقات iOS وiPadOS، بالإضافة إلى تطبيقات VisionOS الجديدة. وهذا يعني أنه سيكون لدى المستخدمين إمكانية الوصول إلى "مئات الآلاف من تطبيقات iPad وiPhone" جنبًا إلى جنب مع تطبيقات VisionOS الجديدة.

ستتاح للمطورين قريبًا فرصة نشر تطبيقاتهم على متجر تطبيقات Vision Pro. تخطط Apple لإدراج متجر التطبيقات الجديد في الإصدار التجريبي القادم من مطور الخريف لنظام التشغيل VisionOS. ستكون أي تطبيقات جديدة لنظام التشغيل iOS وiPad OS متاحة تلقائيًا على متجر تطبيقات Vision Pro، طالما أنها متوافقة مع سماعة الرأس.

بينما تتوقع شركة Apple أن يكون كل تطبيق iOS وiPad تقريبًا متوافقًا مع Vision Pro، فقد تكون هناك حالات لا يكون فيها التطبيق متوافقًا بسبب وظائف معينة أو مشكلات في واجهة المستخدم. في مثل هذه الحالات، سيتم إخطار المطورين من خلال App Store Connect حتى يتمكنوا من إجراء التعديلات اللازمة.

إن تضمين التوافق مع تطبيقات iOS وiPad OS يمنح Vision Pro ميزة كبيرة من خلال مكتبة تطبيقات ضخمة بمجرد إخراجها من الصندوق. ومع ذلك، لا تتبنى جميع الشركات نظام VisionOS للتجارب الغامرة. أعلنت Netflix، على سبيل المثال، أنها لن يكون لديها تطبيق Apple Vision Pro الأصلي عند الإطلاق. من ناحية أخرى، أبدت شركات مثل Disney وNBA اهتمامًا بإنشاء تجارب غامرة لـ Vision Pro.

سيعتمد نجاح Vision Pro في النهاية على ما إذا كان المطورون والشركات سيعتمدون VisionOS للحصول على تجارب غامرة. إذا فعلوا ذلك، فإن الجمع بين التطبيقات الغامرة والعملية في Vision Pro يمكن أن يمنحها ميزة على سماعات الرأس الأخرى للواقع الافتراضي. ومع ذلك، إذا تم النظر إليه على أنه مجرد جهاز Mac أو iPhone مثبت على الوجه، فقد تكون جاذبية "الكمبيوتر المكاني" محدودة في البداية.

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- اتصال متجر التطبيقات: [أدخل عنوان URL]

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