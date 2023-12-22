اكتشاف ألحان الكون

في مشروع رائد قام به مركز شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا، تم تحويل الكون إلى موسيقى. من خلال تقنية "الصوتنة" المبتكرة، يتم تحويل البيانات الرقمية التي تلتقطها التلسكوبات إلى نغمات وألحان، مما يسمح لنا بتجربة تعقيدات عالمنا بطريقة جديدة تمامًا. هذا المسعى الرائع لا يضيف بعدًا جديدًا لفهمنا للفضاء فحسب، بل يجعل العجائب السماوية أيضًا في متناول آذاننا.

نجح الفريق الذي يقف وراء هذا المشروع، بعد سنوات من العمل باستخدام بيانات الأشعة السينية والمرئية والأشعة تحت الحمراء، في التعاون مع الموسيقيين لإنشاء مقطوعات موسيقية آسرة. تصفها الملحنة صوفي كاستنر بأنها مزيج من الحقيقة والخيال، حيث تكون الموسيقى مستوحاة من البيانات المترجمة من الفضاء، مما يمنحها لمسة إنسانية ويسمح لنا بالتواصل على مستوى أعمق.

أحد هذه المؤلفات، بعنوان "حيث تتقارب الخطوط المتوازية"، مستمد من "صوتنة البيانات" للتلسكوبات الفضائية تشاندرا، وهابل، وسبيتزر التابعة لناسا. تأخذنا الرحلة الموسيقية مسافة 400 سنة ضوئية إلى قلب مجرتنا درب التبانة، حيث يكمن ثقب أسود هائل. تثير هذه الألحان الكونية إحساسًا بالرهبة والعجب، وتدعونا لاستكشاف اتساع الكون من خلال قوة الموسيقى.

تسلط كيمبرلي أركاند، عالمة التصور والتكنولوجيا الناشئة في شاندرا، الضوء على العلاقة العميقة بين الإنسانية وسماء الليل التي تجاوزت الزمن. وعلى الرغم من أن الأدوات تغيرت، إلا أن الإلهام المستمد من السماء لخلق الفن لم يتغير. يعد هذا المشروع بمثابة تذكير بأن انبهارنا بالكون مستمر في التطور، ونجد طرقًا جديدة للتعبير عن إعجابنا بجماله وأسراره.

لتجربة "الصوتنة" الآسرة بنفسك والانطلاق في رحلة موسيقية سماوية، قم بزيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج. استعد للدهشة بينما ترسم المكونات النابضة بالحياة صورة حية للعجائب التي تقع خارج كوكبنا، مما يسد الفجوة بين العلم والفنون بطريقة متناغمة حقًا.