Xiaomi Watch 2 Pro: ساعة ذكية جديدة في الأفق

تُحدث ساعة Xiaomi الذكية الجديدة ضجة في عالم التكنولوجيا. من المقرر إطلاق Xiaomi Watch 2 Pro في نهاية شهر أكتوبر بسعر تجزئة يقدر بحوالي 400 يورو في أوروبا. من المتوقع أن يقدم هذا الجهاز القابل للارتداء مجموعة من الميزات والتصميم الأنيق الذي قد ينافس الساعات الذكية الشهيرة الأخرى في السوق.

يقال إن Xiaomi Watch 2 Pro ستحتوي على شاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة مع إمكانات التشغيل الدائم، بالإضافة إلى وجوه الساعة الحصرية. سيأتي الجهاز بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ وإطار دوار، على غرار Samsung Galaxy Watch6 Classic.

بالإضافة إلى تصميمها الأنيق، ستوفر Xiaomi Watch 2 Pro اتصال Bluetooth و 4G LTE، مما يشير إلى أنه قد يكون نفس الجهاز مثل Watch S3 التي تم تسريبها سابقًا ولكن يتم تسويقها تحت أسماء مختلفة في مناطق مختلفة.

يعد تتبع الصحة أيضًا ميزة رئيسية في Xiaomi Watch 2 Pro، مع مستشعر معدل ضربات القلب وقياس SpO2 وتتبع النوم وتحليل تكوين الجسم والعديد من الأوضاع الرياضية المدمجة. وتظهر الصور المسربة نسختين من الساعة، إحداهما بحزام جلدي بني والأخرى بحزام مطاطي أسود. تتميز العلب في الإصدارين بتشطيبات مختلفة، حيث تتميز إحداهما بمظهر الفولاذ المقاوم للصدأ والأخرى مزينة بطبقة IP من المعدن.

تثير ساعة Xiaomi Watch 2 Pro الإثارة بين عشاق التكنولوجيا، بفضل تصميمها الجذاب ووظائفها الموعودة. ومع اقتراب موعد الإصدار، يتوقع المستهلكون بفارغ الصبر فرصة امتلاك هذه الساعة الذكية المتقدمة من شركة Xiaomi.

مصادر:

– ساعة Xiaomi S3[1]

– سامسونج جالاكسي Watch6 كلاسيك[2]

– ساعة Xiaomi S3[3]

- شاومى[4]

[1]: المصدر: [مقالة إخبارية مسربة لساعة Xiaomi Watch S3]

[2]: المصدر: [الموقع الرسمي لساعة Samsung Galaxy Watch6 Classic]

[3]: المصدر: [صور مسربة لساعة Xiaomi Watch S3]

[4]: المصدر: [الموقع الرسمي لشركة Xiaomi]