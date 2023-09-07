سيتم إطلاق سلسلة Xiaomi 13T عالميًا بكاميرات تم ضبطها من قبل Leica

من المقرر أن تظهر سلسلة Xiaomi 13T المرتقبة لأول مرة عالميًا في 26 سبتمبر. ومن المتوقع أن تأتي الهواتف الذكية مزودة بكاميرات تم ضبطها من قبل Leica، مما يكافئ عشاق التصوير الفوتوغرافي بجودة صورة استثنائية.

ستتكون التشكيلة من طرازين، هما Xiaomi 13T وXiaomi 13T Pro، اللذان سيكونان بمثابة خلفاء Xiaomi 12T وXiaomi 12T Pro. تم إطلاق الموديلات السابقة في أكتوبر 2022.

في إعلان رسمي، أكد Daniel Desjarlais، مدير الاتصالات في Xiaomi، أن Xiaomi 13T وXiaomi 13T Pro لن يتلقيا أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل Android فحسب، بل سيحصلان أيضًا على خمس سنوات من التصحيحات الأمنية. يتماشى هذا مع العرض الذي تقدمه العلامات التجارية الرائدة مثل Samsung وGoogle لأجهزتها الرئيسية.

سيتم الكشف عن سلسلة Xiaomi 13T في حدث في برلين الساعة 2 مساءً بتوقيت جرينتش (7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة). لقد أثارت الشركة أن الهواتف الذكية ستحتوي على كاميرات شاركت في تصميمها شركة البصريات الشهيرة Leica.

من التسريبات والشائعات، يُقترح أن يأتي هاتف Xiaomi 13T مزودًا بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة تتميز بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز. من ناحية أخرى، من المرجح أن يقدم الهاتف Xiaomi 13T Pro شاشة OLED بحجم 6.67 بوصة وبدقة 1.5K وبنفس معدل التحديث.

تحت الغطاء، من المتوقع أن يتم تشغيل هاتف Xiaomi 13T بواسطة معالج MediaTek Dimensity 8200 Ultra SoC ثماني النواة، بينما قد يحتوي الإصدار Pro على مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9200. من المتوقع أن يعمل كلا الهاتفين الذكيين على MIUI 14 استنادًا إلى Android 13.

وفيما يتعلق بقدرات الكاميرا، تشير التسريبات إلى أن هاتف Xiaomi 13T سيحتوي على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصرية (OIS)، إلى جانب مستشعر بدقة 8 ميجابكسل للقطات ذات الزاوية الواسعة للغاية وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. من ناحية أخرى، يشاع أن هاتف Xiaomi 13T Pro يأتي مزودًا بمستشعر أساسي Sony IMX50 بدقة 707 ميجابكسل مع OIS، ومستشعر بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل.

أخيرًا، يُقال إن هاتف Xiaomi 13T الأساسي يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 67 واط، بينما قد يوفر هاتف Xiaomi 13T Pro شحنًا أسرع بقدرة 120 واط.

بفضل مواصفاتها الرائعة والشراكة مع Leica للكاميرات المتميزة، من المتوقع أن تكون سلسلة Xiaomi 13T إضافة واعدة للسوق، تنال إعجاب عشاق الهواتف الذكية ومحبي التصوير الفوتوغرافي على حدٍ سواء.

المصادر: مدير الاتصالات في Xiaomi دانييل ديجارليه يتحدث عن X والتسريبات والشائعات.