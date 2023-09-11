سلسلة Xiaomi 13T: دعم البرامج من الدرجة الأولى والعروض المسربة

من المقرر أن تطلق شركة Xiaomi سلسلة 13T المرتقبة في أوروبا في 26 سبتمبر. وستكون هذه الأجهزة هي الأولى في عائلة Xiaomi التي تتلقى دعمًا برمجيًا مذهلاً، بما في ذلك 4 تحديثات لنظام التشغيل و5 سنوات من تصحيحات الأمان. ستتكون سلسلة 13T من طرازين: Xiaomi 13T وXiaomi 13T Pro، والذي تم تأكيده رسميًا أيضًا.

بشكل غير رسمي، من المتوقع أن يظهر كلا الهاتفين لأول مرة مع MIUI 14 استنادًا إلى Android 13، وهو أحدث إصدار متاح للجمهور من واجهة Xiaomi. وبينما لم يتم الكشف عن المواصفات الرسمية، تشير التسريبات إلى أن 13T Pro سيكون مشابهًا لـ Redmi K60 Ultra، حيث يتميز بمجموعة شرائح Dimensity 9200+ وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 120 وات. من ناحية أخرى، سيأتي 13T العادي مزودًا بـ Dimensity 8200-Ultra وبطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة مع شحن أبطأ بقدرة 67 واط.

يشاع أن كلا الجهازين يتشاركان في العديد من الميزات، بما في ذلك شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة وتردد 144 هرتز ودقة 1,220 × 2,712 بكسل. من المتوقع أن توفر الشاشة ذروة سطوع مذهلة تبلغ 2,600 شمعة. علاوة على ذلك، ستأتي الهواتف بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى حماية Gorilla Glass 5 لشاشاتها.

أحد الاختلافات الملحوظة بين 13T Pro وK60 Ultra هو مواصفات الكاميرا. يُشاع أن سلسلة 13T ستحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX707، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة مقاس 50 مم، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة مقاس 15 مم، وكاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل. ومن المثير للاهتمام أن هذه الكاميرات ستحمل العلامة التجارية Leica، وسيتضمن تطبيق الكاميرا المجموعة المعتادة من ميزات Leica.

وفقًا للتسريبات، فإن سعر هاتف Xiaomi 13T المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت سيبلغ 700 يورو، في حين سيتم بيع هاتف Xiaomi 13T Pro المتطور، المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت، بسعر 900 يورو.

بشكل عام، تتشكل سلسلة Xiaomi 13T لتكون تشكيلة واعدة للغاية مع دعم برمجي مثير للإعجاب وميزات قوية. وينتظر المعجبون وعشاق التكنولوجيا بفارغ الصبر الإطلاق الرسمي للحصول على هذه الأجهزة.

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