أبرمت شركة Crusoe Energy Systems LLC شراكة مع XCL Resources LLC في حوض Uinta بولاية يوتا لتحويل انبعاثات الغاز الطبيعي الزائدة إلى كهرباء، والتي سيتم استخدامها لتشغيل مراكز البيانات المعيارية من خلال تخفيف التوهج الرقمي (DFM). وقد تم بالفعل تشغيل أنظمة سوق دبي المالي وهي تعمل بكامل طاقتها.

ومن خلال استغلال الغاز الطبيعي المهدور وتحويله إلى طاقة، يهدف نظام DFM الخاص بكروزو إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير. وبكامل طاقته، يتمتع هذا النظام بالقدرة على تقليل الانبعاثات بما يصل إلى 273,000 ألف طن سنويًا، وهو ما يعادل إخراج 60,000 ألف سيارة من الطريق لمدة عام.

قامت شركة Crusoe Energy Systems بالفعل بنشر أكثر من 120 مركز بيانات نموذجي لسوق دبي المالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقد نجحت هذه المراكز في خفض انبعاثات الغاز الطبيعي الزائدة بأكثر من 4 مليارات قدم مكعب في العام الماضي وحده.

يعالج نظام سوق دبي المالي الذي طورته شركة Crusoe Energy Systems مسألة الغاز الطبيعي المهدر، والذي غالبًا ما يتم حرقه أو إطلاقه في الغلاف الجوي بسبب نقص البنية التحتية أو الجدوى الاقتصادية. وبدلاً من السماح لهذا المورد الثمين بالهدر، تقوم تقنية كروزو بالتقاطه وتحويله إلى طاقة قابلة للاستخدام.

تعتبر مراكز البيانات ضرورية للمجتمع الحديث، لأنها تعمل على تشغيل وتخزين الكم الهائل من المعلومات الرقمية التي نولدها. ومع ذلك، تستهلك مراكز البيانات أيضًا كمية كبيرة من الطاقة. من خلال تزويد مراكز البيانات بالطاقة النظيفة المولدة من الغاز الطبيعي الزائد، تساهم أنظمة Crusoe Energy Systems في توفير مشهد طاقة أكثر استدامة وكفاءة.

المصدر: [المقال المصدر]