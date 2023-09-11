مايكروسوفت تتعاون مع باركليز لإطلاق Xbox Mastercard

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تعاونها مع بنك باركليز لتقديم بطاقة “Xbox Mastercard”، وهي بطاقة ائتمان جديدة مصممة خصيصًا لمستخدمي Xbox. على الرغم من أنها ستكون متاحة حصريًا لمستخدمي Xbox Insider في 21 سبتمبر، إلا أنها ستصبح في متناول جميع المستخدمين في الولايات المتحدة بحلول عام 2024.

توفر بطاقة Xbox Mastercard للمستخدمين الفرصة لكسب نقاط لألعاب Xbox والوظائف الإضافية بناءً على مشترياتهم. ستوفر الفئات المختلفة معدلات ربح سريعة، مثل 5x نقاط بطاقة على المنتجات المؤهلة في Microsoft Store، و3x نقاط بطاقة على خدمات البث المؤهلة مثل Netflix وDisney+، و3x نقاط بطاقة على خدمات توصيل الطعام المؤهلة مثل Grubhub وDoorDash. بالنسبة لجميع المشتريات اليومية الأخرى، سيحصل العملاء على 1x نقطة بطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، سيستمتع أعضاء البطاقة بالعديد من المزايا، بما في ذلك 5,000 نقطة بطاقة (ما يعادل قيمة 50 دولارًا) بعد عملية الشراء الأولى. سيحصل الأعضاء الجدد على Xbox Game Pass Ultimate لمدة ثلاثة أشهر، من بين امتيازات أخرى.

يجب على الأفراد المهتمين أن يصبحوا أولاً جزءًا من برنامج Xbox Insider حتى يتمكنوا من الوصول إلى Xbox Mastercard. سيتم تقديم مدى توفر البطاقة على دفعات لأعضاء Insider طوال الفترة المتبقية من عام 2023. واعتبارًا من 21 سبتمبر، يمكن للمستخدمين التقدم بطلب للحصول على البطاقة.

صرح فريق Xbox قائلاً: "نحن نعلم أن اللاعبين مهتمون بالحصول على قيمة أكبر من Xbox، وقد سمعنا تعليقات من المجتمع بأنهم يريدون المزيد من الطرق للحصول على قيمة من مشترياتهم... ستكون بطاقة Xbox Mastercard متاحة حصريًا لمستخدمي Xbox Insider في الولايات المتحدة الخمسين تبدأ في 50 سبتمبر، مع توفرها لجميع لاعبي Xbox في الولايات المتحدة الخمسين في عام 21.

هل تخطط للحصول على بطاقة Xbox Mastercard؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.

مصادر:

– Xbox Wire، Microsoft تتعاون مع Barclays لتقديم بطاقة Xbox Mastercard