تقدم Xbox بطاقة Xbox Mastercard لمكافأة اللاعبين

كشفت Xbox عن أحدث عروضها للاعبين: بطاقة Xbox Mastercard الرسمية. تسمح بطاقة الائتمان الصادرة عن باركليز للمستخدمين بكسب النقاط من عمليات الشراء اليومية التي يمكن استبدالها بالألعاب أو الوظائف الإضافية في متجر Xbox. توفر البطاقة أيضًا خيار تخصيصها باستخدام علامة اللاعب الخاصة بالمستخدم المحفورة على واحد من خمسة تصميمات مختلفة تتميز بشعار Xbox. ومع ذلك، هناك بعض القيود على الحصول على البطاقة. يجب أن يكون المتقدمون من مستخدمي Xbox Insider ويقيمون في الولايات المتحدة القارية أو ألاسكا أو هاواي.

على غرار بطاقات الائتمان الأخرى القائمة على المكافآت، يكسب المستخدمون نقاطًا مقابل كل دولار ينفقونه على بطاقة ائتمان اللاعب. يمكنهم كسب المزيد من النقاط عند إجراء عمليات شراء في أماكن محددة. يتضمن ذلك ربح 1x نقاط للمنتجات المؤهلة في متاجر Xbox وMicrosoft، و5x نقاط على خدمات البث المؤهلة مثل Disney Plus وNetflix. توفر البطاقة أيضًا نقاط 3x على خدمات توصيل الطعام المؤهلة مثل Grubhub وDoordash.

لا تزال التفاصيل المتعلقة بواجهات المتاجر المؤهلة الأخرى غير واضحة. على سبيل المثال، من غير المؤكد ما إذا كان شراء العناصر داخل اللعبة من خلال حساب Xbox، مثل عملات Overwatch، سيكون مؤهلاً لكسب نقاط 5x. يحصل أعضاء Xbox Mastercard على مكافأة قدرها 50 دولارًا على شكل نقاط بعد عملية الشراء الأولى ويمكنهم الاستمتاع لمدة ثلاثة أشهر مجانًا بـ Xbox Game Pass Ultimate، مع خيار إهدائها إلى صديق إذا كان عضوًا بالفعل في Game Pass.

للتقدم بطلب للحصول على Xbox Mastercard، يجب على المستخدمين أن يصبحوا أعضاء في Xbox Insider. يمكن القيام بذلك بسهولة عن طريق تنزيل Xbox Insider Hub من متجر Microsoft على جهاز الكمبيوتر أو البحث عن "Xbox Insider Bundle" على وحدة تحكم Xbox وتثبيت المحور. تبدأ فترة التقديم لـ Xbox Insiders في 21 سبتمبر، بينما سيتعين على بقية الولايات المتحدة الانتظار حتى عام 2024 للتقدم بطلب للحصول على بطاقة الائتمان.

مصادر:

1. مدونة أخبار إكس بوكس

2. الحافة