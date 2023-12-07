تتيح تقنية الأشعة السينية الجديدة إمكانية التصوير التفصيلي للكائنات الحية بإشعاع أقل

حقق الباحثون تقدمًا كبيرًا في التصوير بالأشعة السينية، حيث طوروا تقنية تسمح بالتصوير التفصيلي للكائنات الحية بجرعة أقل بكثير من الأشعة السينية عما كان ممكنًا في السابق. يمكن أن يوفر هذا التقدم في تكنولوجيا التصوير رؤى جديدة للعمليات الديناميكية ويسمح بفترات دراسة أطول للكائنات الصغيرة والعينات الحساسة.

يعتمد هذا النهج على تصوير تباين الطور، والذي يأخذ في الاعتبار كلاً من خصائص الامتصاص والموجة للأشعة السينية. ومن خلال إنشاء صور من تغيرات الطور التي تحدث أثناء مرور الأشعة السينية عبر العينة، تمكن الباحثون من التغلب على قيود التصوير عالي الدقة للتطبيقات الحساسة للجرعة.

وباستخدام بصريات الأشعة السينية المخصصة عالية الكفاءة وكاشفات عد الفوتون الواحد، طور الباحثون نظامًا جديدًا للتصوير بالأشعة السينية يعمل على تحسين كفاءة الجرعة للتصوير الكامل للمجال بدقة ميكرومتر. لقد أثبتوا بنجاح فوائد هذه التقنية الجديدة من خلال تصوير الدبابير الطفيلية الصغيرة الخارجة من بيضها المضيف لأكثر من 30 دقيقة دون أي تشوهات في السلوك بسبب الحد الأدنى من التعرض للإشعاع.

إحدى المزايا الرئيسية للتقنية الجديدة هي أنها تسمح بأداء تصوير أفضل مقارنة بأجهزة الكشف التقليدية عالية الدقة. وهذا يتيح التقاط تفاصيل أدق للكائنات الحية النموذجية الصغيرة على مدى فترة زمنية أطول. على سبيل المثال، يمكن ملاحظة تطور وسلوك أجنة ضفادع Xenopus بوضوح ودقة أكبر من أي وقت مضى.

ولتحقيق أداء التصوير المعزز هذا، استخدم الباحثون أسلوب تصوير تباين الطور الذي يعمل على تكبير صورة الأشعة السينية بشكل مباشر. ومن خلال تجنب الحاجة إلى تحويل صورة الأشعة السينية إلى ضوء مرئي قبل التكبير، يمكن استخدام أجهزة كشف واسعة النطاق ذات كفاءة عالية مع الحفاظ على الدقة المكانية للميكرومتر.

يجمع نظام التصوير الجديد بين تباين طور الأشعة السينية، ومكبر Bragg، وكاشف عد فوتون واحد محسّن لطاقة أشعة سينية تبلغ 30 كيلو إلكترون فولت. إنه يحقق كفاءة جرعة تزيد عن 90% ويوفر دقة تصل إلى 1.3 ميكرون، متجاوزًا أداء أجهزة الكشف التقليدية عالية الدقة.

يتمتع هذا الاختراق في تكنولوجيا التصوير بالأشعة السينية بإمكانيات هائلة في مختلف المجالات، بما في ذلك الأبحاث البيولوجية والتشخيص الطبي. ومن خلال القدرة على إنتاج صور مفصلة بإشعاع أقل، يمكن للباحثين دراسة الكائنات الحية بمزيد من التفصيل ولفترات أطول، مما يعزز فهمنا لمختلف العمليات والظواهر.