5 ساعات ذكية بأسعار معقولة للمسافرين

إذا كنت مسافرًا بشكل متكرر، فإن امتلاك ساعة ذكية يمكن أن يعزز رحلتك بشكل كبير. فيما يلي خمس ساعات ذكية بأسعار معقولة يمكنك وضعها في الاعتبار أثناء رحلاتك: Redmi Watch وPebble Cosmos Luxe وRealme Watch 2 Pro وPLAYFIT SLIM2C والمزيد.

Pebble Cosmos Luxe هي ساعة ذكية تركز على التصميم والوظائف. يتميز بشاشة AMOLED مقاس 1.36 بوصة ويعمل كمنبه فعال. إحدى ميزاته الفريدة هي قدرته على العمل كمكبر صوت بلوتوث، مما يجعله متعدد الاستخدامات للمسافرين.

تدخل Realme سوق الساعات الذكية مع Watch 2 Pro، والتي تتضمن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبع اللياقة البدنية بشكل دقيق. إنه يوفر الراحة وشاشة ممتازة وعمر بطارية يمكن الاعتماد عليه وتتبعًا فعالاً للتمرين. ومع ذلك، يمكن تحسين دقة تتبع الخطوة.

تم تصميم PLAYFIT SLIM2C مع وضع الجماليات الحديثة في الاعتبار. يتميز بشاشة نابضة بالحياة ومكالمات واضحة وعمر بطارية ممتد. على الرغم من أن أوضاع التمرين التسعة قد لا تكون دقيقة بنسبة 100% في تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أثناء الجري، إلا أنها لا تزال توفر رؤى قيمة لعشاق اللياقة البدنية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر تتبعًا لائقًا للنوم.

تعد هذه الساعات الذكية خيارات ميسورة التكلفة تلبي احتياجات وتفضيلات المسافرين. إنها توفر ميزات مثل تتبع اللياقة البدنية والإشعارات وعمر البطارية الطويل. فكر في إحدى هذه الساعات الذكية لمغامرة سفرك القادمة.

التعاريف:

– الساعة الذكية: جهاز يمكن ارتداؤه يوفر وظائف تتجاوز مجرد معرفة الوقت. غالبًا ما يتضمن ميزات مثل تتبع اللياقة البدنية والإشعارات والاتصال بالهواتف الذكية.

– شاشة AMOLED: نوع من تقنيات العرض يوفر ألوانًا نابضة بالحياة وتباينًا عاليًا وألوانًا سوداء عميقة.

- نظام تحديد المواقع العالمي (GPS): نظام تحديد المواقع العالمي، وهو نظام ملاحة يعتمد على الأقمار الصناعية يسمح بتتبع الموقع بدقة.

– البلوتوث: تقنية اتصال لاسلكية تمكن من نقل البيانات والصوت بين الأجهزة عبر مسافات قصيرة.

مصادر:

- بيبل كوزموس لوكس

- ريلمي واتش 2 برو

– بلاي فيت SLIM2C