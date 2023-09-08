التأثير التحويلي للبنى التحتية العامة الرقمية في الهند

وقد حظيت البنية التحتية العامة الرقمية في الهند بالثناء الدولي من البنك الدولي لتأثيرها التحويلي على مدى العقد الماضي. واعترفت وثيقة البنك الدولي، التي تم إعدادها كجزء من الشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل الشمول المالي، بالجهود التي بذلتها الحكومة بقيادة ناريندرا مودي في تنفيذ مؤشرات الشمول المالي وسلطت الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه السياسات والتنظيمات الحكومية في تشكيل هذا المشهد.

ومن بين الإنجازات الرائعة التي أبرزها التقرير التقدم السريع الذي أحرزته الهند في مجال الشمول المالي. لعبت مجموعة Jan Dhan Yojana (JAM) Trinity، والتي تتكون من Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)، وAadhaar، وأرقام الهواتف المحمولة، دورًا حيويًا في زيادة معدلات الشمول المالي. وفي غضون ست سنوات فقط، تمكنت الهند من رفع معدل الشمول المالي من 25% في عام 2008 إلى أكثر من 80% من البالغين. وقد أدت هذه القفزة الكبيرة إلى اختصار الرحلة نحو الشمول المالي بما يصل إلى 47 عامًا، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى تأثير مؤشرات الشمول المالي.

وفي حين لعبت مؤشرات DPI دورًا حاسمًا في تحقيق هذا العمل الفذ، فإن التقرير يعترف أيضًا بأهمية متغيرات وسياسات النظام البيئي الأخرى. وتشمل هذه التدخلات لإنشاء إطار قانوني وتنظيمي أكثر تمكينًا، وسياسات وطنية لتوسيع ملكية الحساب، واستخدام Aadhaar للتحقق من الهوية.

ولم تنجح مبادرات تطوير السياسات في الهند في تحويل القطاع العام فحسب، بل عززت أيضاً كفاءة المؤسسات الخاصة. أبلغت الشركات المالية غير المصرفية عن تأثيرات إيجابية مثل ارتفاع معدل التحويل بنسبة 8٪ في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانخفاض تكاليف الاستهلاك بنسبة 65٪، وانخفاض نفقات اكتشاف الاحتيال بنسبة 66٪.

كما تم تسليط الضوء في التقرير على قصة نجاح واجهة المدفوعات الموحدة في الهند (UPI). في مايو 2023 وحده، كان هناك أكثر من 9.41 مليار معاملة UPI بقيمة حوالي 14.89 تريليون روبية هندية. بالنسبة للسنة المالية 2022-23، وصلت القيمة الإجمالية لمعاملات UPI إلى ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للهند. وقد أدى الربط بين UPI-PayNow بين الهند وسنغافورة، والذي بدأ تشغيله في فبراير 2023، إلى تسهيل المدفوعات عبر الحدود بشكل أسرع وأرخص وأكثر شفافية، بما يتماشى مع أولويات الشمول المالي لمجموعة العشرين.

وفي الختام، لعبت مؤشرات تنمية البنية التحتية في الهند دورا محوريا في التعجيل بالشمول المالي وتحويل القطاعين العام والخاص. وقد نجحت جهود التحول الرقمي، جنباً إلى جنب مع السياسات واللوائح التنظيمية الداعمة، في دفع تقدم الهند في جزء صغير من الوقت الذي كانت تستغرقه تقليدياً. يُظهر نجاح مبادرات مثل JAM Trinity وUPI قوة البنية التحتية الرقمية في دفع النمو الاقتصادي والشمولية.

مصادر:

– وثيقة البنك الدولي المعدة كجزء من الشراكة العالمية لمجموعة العشرين للشمول المالي