إجابة Wordle اليوم: خفقت

إذا كنت تلعب Wordle اليوم وتحتاج إلى القليل من المساعدة، فلدينا ما تحتاجه. الجواب Wordle ليوم 12 سبتمبر هو كلمة مكونة من خمسة أحرف، ولدينا بعض الأدلة لتوجيهك في الاتجاه الصحيح. إليك ما تحتاج إلى معرفته:

هناك حرف علة واحد في هذه الكلمة.

كلمة اليوم تبدأ بحرف "W".

هذه الكلمة لا تحتوي على حروف مكررة.

هذه الكلمة هي اسم نوع من أدوات المطبخ التي يمكن استخدامها لخلط الأشياء وجعلها رقيقة.

إذا كنت لا تزال غير متأكد، فالجواب هو مقشة. لقد استغرق الأمر منا جميع تخميناتنا تقريبًا، لكننا تمكنا من الحصول عليها في الوقت المناسب مع بقاء تخمين واحد. لا تنس مشاركة إجابتك في Wordle بمجرد الانتهاء من ذلك، ولكن تذكر ألا تفسدها على الآخرين!

اكتسبت Wordle شعبية هائلة منذ إطلاقها في أكتوبر 2021. حيث يقوم ملايين اللاعبين بتسجيل الدخول يوميًا لاختبار مهاراتهم في تخمين الكلمات. أدى نجاح اللعبة إلى انتشار النسخ في متاجر التطبيقات. ومع ذلك، تظل لعبة Wordle الأصلية، التي طورها Dan Wardle، هي المفضلة بين اللاعبين.

وفي تحول مثير للأحداث، استحوذت صحيفة نيويورك تايمز على شركة ووردل مقابل مبلغ لم يكشف عنه من سبعة أرقام. تندرج اللعبة الآن تحت مظلة الصحيفة للألعاب عبر الإنترنت. في حين أن عملية الاستحواذ جلبت بعض التطورات وراء الكواليس، إلا أن اللعبة نفسها ظلت مجانية ودون تغيير.

على الرغم من بعض مشكلات الترحيل الأولية وإزالة الكلمات الوقحة من القاموس، إلا أن Wordle يواصل جذب اللاعبين من خلال طريقة لعبه البسيطة التي تسبب الإدمان. لذا استمر في التخمين واستمتع بلعب Wordle!

التعاريف: