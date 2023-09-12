اختراق الحمض النووي يحل قضية قديمة عمرها عقود، ويؤدي إلى اتهامات بالقتل

أدى اختراق الحمض النووي إلى حل قضية ظلت دون حل لعقود من الزمن. في نوفمبر 1994، تم العثور على روبن لورانس مطعونة حتى الموت داخل منزلها في سبرينجفيلد، فيرجينيا. وقام المحققون بجمع أدلة الطب الشرعي من مسرح الجريمة والتي أثبتت أهميتها في حل القضية.

ولم تتطابق أدلة الحمض النووي التي تم جمعها في ذلك الوقت مع أي مصادر في قاعدة بيانات الشرطة. ومع ذلك، في عام 2019، تم تقديم الحمض النووي إلى شركة اختبار الحمض النووي في ولاية فرجينيا. وباستخدام الحمض النووي، طورت الشركة ملفًا شخصيًا وبدأت في البحث في قواعد بيانات الأنساب، مما أدى في النهاية إلى وصول المحققين إلى المشتبه به ستيفن سميرك.

ولتأكيد هوية سميرك بشكل أكبر، استخدمت الشرطة رسومات رقمية مركبة تعتمد على تقنية الحمض النووي التي تقدمها شركة Parabon NanoLabs. من خلال مقارنة هذه الرسومات بصور سميرك عندما كان شابًا، تمكن المحققون من إثبات التطابق.

سافر المحققون إلى نيويورك، وتحدثوا إلى سميرك، وجمعوا عينة من الحمض النووي. عند المغادرة، قاموا بتزويد Smerk ببطاقة عمل. وبعد فترة وجيزة، اتصل سميرك بالمحققين واعترف بارتكاب الجريمة. ثم ذهب إلى مركز الشرطة المحلي وسلم نفسه.

وفقًا للرئيس كيفن ديفيس من قسم شرطة مقاطعة فيرفاكس، قدم سميرك اعترافًا كاملاً، وقدم تفاصيل كافية لتأكيد بحث علم الأنساب الجيني. وشدد ديفيس على أن الجريمة تبدو وكأنها عمل عشوائي، ولا توجد صلة معروفة بين سميرك ولورانس. ليس لدى سميرك سجل إجرامي سابق وهذا هو اعتقاله الأول.

وبعد ما يقرب من ثلاثة عقود من التحقيق، تم احتجاز سميرك وسيتم تسليمه من نيويورك إلى فيرجينيا لمواجهة تهم القتل من الدرجة الثانية. ولم تحدد السلطات أي جرائم محتملة أخرى تتعلق بسميرك.

يعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التقدم في تكنولوجيا الحمض النووي وأبحاث علم الأنساب، مما يوفر الأمل في حل القضايا الباردة التي ظلت دون حل منذ فترة طويلة.

المصدر: سي بي اس نيوز (كيري برين)