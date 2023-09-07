احصل على خصم رائع على iPhone 13 على أمازون

إذا كنت تتطلع إلى شراء iPhone جديد ولكنك لا ترغب في إنفاق ثروة، فهذا هو الوقت المثالي للتحقق من iPhone 13 على Amazon. مع اقتراب إصدار iPhone 15 الجديد، تحصل موديلات العام الماضي على خصم كبير. حاليًا، يتوفر iPhone 13 بسعر مخفض في خيار ألوان Starlight.

سعر التجزئة لمتغير iPhone 13 128GB في مسار ألوان Starlight هو روبية. 69,900. ومع ذلك، تقدم أمازون خصمًا ثابتًا بنسبة 18 بالمائة على الهاتف الذكي، مما يجعله متاحًا مقابل روبية فقط. 56,999. هذا الخصم مباشر ولا يتطلب أي صفقات صرف أو عروض بنكية.

بالإضافة إلى الخصم، لدى أمازون أيضًا عرض تبادل حيث يمكنك الحصول على ما يصل إلى روبية. خصم بقيمة 17,700 عند استبدال هاتفك الذكي القديم. ومع ذلك، فإن الخصم الدقيق سيعتمد على قيمة إعادة البيع لجهازك، وبالتالي فإن الهاتف الذكي الأكثر تكلفة سيحصل على خصم أعلى.

أحد الأسباب الرئيسية التي تدفعك للتفكير في شراء iPhone 13 هو حقيقة أنه سيتلقى تحديثات iOS للسنوات الأربع القادمة، مما يضمن حصولك على أحدث الميزات وتصحيحات الأمان. يأتي iPhone 13 مزودًا بشاشة Super Retina مقاس 6.1 بوصة ومجموعة شرائح Apple A15 Bionic وإعداد كاميرا خلفية مزدوجة يتكون من عدسة أساسية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. كما أنه يتميز بكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل وجميع ميزات Apple المميزة مثل Face ID ومفتاح كتم الصوت.

إذا كنت في السوق لشراء هاتف ذكي جديد وترغب في الاستفادة من خصم كبير، فمن المؤكد أن iPhone 13 على Amazon يستحق الاهتمام. لا تفوت هذه الفرصة للحصول على جهاز عالي الجودة بسعر مناسب.

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