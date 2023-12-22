شاحن لاسلكي جديد يمكن أن يحدث ثورة في عمليات زرع الأسنان الطبية

قام الباحثون بتطوير جهاز شحن لاسلكي مبتكر لديه القدرة على إحداث ثورة في مجال الغرسات الطبية. وعلى عكس الغرسات الحالية التي تعمل بالبطارية، يمكن إدخال هذا الجهاز تحت الجلد ويلغي الحاجة إلى البطاريات والأسلاك الثقيلة. ورغم أن هذه التكنولوجيا لم يتم اختبارها إلا على القوارض حتى الآن، فإنها إذا نجحت على البشر، فإنها قد تفتح إمكانيات جديدة للأجهزة الإلكترونية الحيوية، مثل أجهزة الاستشعار وأنظمة توصيل الأدوية.

يمكن لشريحة الشحن اللاسلكي النموذجية نقل الطاقة لاسلكيًا عبر الجسم أو حصد الطاقة من الجسم نفسه. مصنوعة من مواد مرنة وناعمة، ويمكن أن تتكيف مع شكل الأنسجة أثناء الزرع وقابلة للتحلل. تستخدم الشريحة ملف مغنيسيوم يتم شحنه عند وضع ملف ثانٍ فوق الجلد. تمر الطاقة بعد ذلك عبر دائرة وتدخل إلى وحدة تخزين الطاقة المصنوعة من مكثفات هجينة من أيونات الزنك.

بالمقارنة مع البطاريات التقليدية، تقوم المكثفات الفائقة الموجودة في هذا الشاحن اللاسلكي بتخزين الطاقة كطاقة كهربائية بدلاً من الشكل الكيميائي. وهذا يسمح بكثافة طاقة عالية والقدرة على تفريغ كمية كبيرة من الطاقة مرة واحدة، على الرغم من أن لديهم قدرة تخزين طاقة أقل.

وفي التجارب التي أجريت على الفئران، عمل هذا الشاحن اللاسلكي بفعالية لمدة تصل إلى 10 أيام، ثم ذاب بالكامل خلال شهرين، مما أثبت قابليته للتحلل الحيوي. وأظهر الباحثون أيضًا إمكاناته كنظام لتوصيل الأدوية من خلال توصيل الأدوية المضادة للالتهابات بنجاح إلى الفئران المصابة بالحمى.

وعلى الرغم من أنها واعدة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات يجب التغلب عليها قبل أن يتم اختبار هذه التكنولوجيا على البشر. يجب تقليل حجم الجهاز، ومن الضروري إجراء المزيد من التحسينات على الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، تحقيق التحلل البيولوجي الكامل هو هدف للبحث المستقبلي.

تتمتع تقنية الشحن اللاسلكي هذه بالقدرة على إحداث تحول في مجال الغرسات الطبية، وتوفير حلول طاقة فعالة وموثوقة دون الحاجة إلى إجراءات جراحية أو إمدادات طاقة خارجية. ومع إحراز المزيد من التقدم، قد نكون على بعد خطوة واحدة من المستقبل حيث يتم تشغيل الغرسات لاسلكيًا ودمجها بسلاسة في جسم الإنسان.