نقدم لكم ساعة Wings Platinum الذكية: المواصفات والميزات والمزيد

أطلقت Wings مؤخرًا الساعة الذكية البلاتينية المرتقبة في الهند، حيث تقدم للمستخدمين مجموعة من ميزات الساعة الذكية بسعر مناسب. إلى جانب الإطلاق، قدمت Wings أيضًا تحدي Wings لمدة 30 يومًا، لتشجيع الأفراد على تبني أهداف اللياقة البدنية والحصول على فرصة للفوز بجائزة قدرها 3,00,000 روبية عند الانتهاء. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول ساعة Wings Platinum الذكية.

تتميز الساعة الذكية البلاتينية بشاشة IPS مقاس 1.39 بوصة بدقة HD، مما يوفر صورًا حادة ونابضة بالحياة. بفضل سطوع 550 شمعة في المتر المربع ومعدل تحديث 60 هرتز، تضمن الشاشة تجربة مستخدم سلسة وممتعة. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل الساعة على طلاء مضاد لبصمات الأصابع وتوفر خيارات متعددة لوجه الساعة لتناسب التفضيلات الفردية.

إحدى الميزات البارزة في ساعة Wings Platinum الذكية هي دعمها لمكالمات البلوتوث المعتمدة على شريحة واحدة. باستخدام مكبر الصوت والميكروفون المدمجين، يمكن للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات مباشرة من ساعتهم الذكية. يمكن للجهاز تخزين ما يصل إلى 8 أرقام هواتف ويتضمن لوحة اتصال لإجراء مكالمات مريحة.

فيما يتعلق بمراقبة الصحة، يأتي Wings Platinum مزودًا بمجموعة من الميزات بما في ذلك مستشعر معدل ضربات القلب، ومراقبة ضغط الدم، ومستشعر SpO2، ومتعقب النوم، ومتعقب الدورة الشهرية. يمكن للمستخدمين أيضًا تتبع خطواتهم والسعرات الحرارية المحروقة والمسافة المقطوعة طوال اليوم. علاوة على ذلك، ترسل الساعة تذكيرات بعدم الجلوس لتشجيع النشاط البدني.

مع أكثر من 120 وضعًا رياضيًا، تلبي ساعة Wings Platinum الذكية احتياجات مختلف عشاق اللياقة البدنية من خلال توفير خيارات لتتبع ومراقبة الأنشطة المختلفة. عمر البطارية مثير للإعجاب، مع القدرة على الاستمرار لمدة تصل إلى 7 أيام بشحنة واحدة، على الرغم من أن هذا قد ينخفض ​​إلى يومين عند استخدام ميزة الاتصال عبر Bluetooth على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، توفر الساعة مجموعة من الوظائف الأخرى مثل دعم البطاقة الإلكترونية، وقفل كلمة المرور، والألعاب المدمجة.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تلقي الإشعارات الذكية بسهولة، والتحكم في كاميرا هواتفهم ومشغل الموسيقى، والاستفادة من ميزات مثل Find My Phone، وRaise to Wake، وتحديثات الطقس، وساعة منبه، ومؤقت، وساعة توقيت، والمزيد. تدعم الساعة الذكية البلاتينية أيضًا المساعدين الصوتيين، مما يسمح للمستخدمين باستدعاء Siri أو Google Assistant دون عناء. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتمتع بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، مما يضمن المتانة حتى في الظروف الصعبة.

بالنسبة للتسعير والتوافر، يتم بيع Wings Platinum في البداية بسعر 1,999 روبية هندية، ولكنه متاح حاليًا بسعر إطلاق خاص قدره 1,499 روبية هندية على منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة مثل Flipkart وAmazon وموقع Wings الرسمي. تأتي الساعة الذكية بثلاثة ألوان أنيقة: أسمر، أسود، وأزرق.

سواء كنت من عشاق اللياقة البدنية أو تبحث ببساطة عن ساعة ذكية بأسعار معقولة مع مجموعة واسعة من الميزات، فإن Wings Platinum تستحق الاهتمام. لا تفوت هذه الفرصة لتتبع أهداف لياقتك البدنية والاستمتاع براحة الساعة الذكية بسعر مناسب.

مصادر:

– موقع أجنحة الهند

- فليبكارت

- الامازون