تطلق Wings ساعة ذكية بلاتينية مع اتصال Bluetooth في الهند

كشفت شركة Wings، العلامة التجارية المحلية للأجهزة القابلة للارتداء، عن أحدث ساعاتها الذكية، Wings Platinum، في الهند. الساعة متاحة بسعر عرض قدره 1,499 روبية هندية (السعر الأصلي 1,999 روبية هندية) على Flipkart وAmazon والموقع الإلكتروني للعلامة التجارية.

تتميز الساعة الذكية Wings Platinum بشاشة مقاس 1.39 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز وقرص دائري الشكل. وهي توفر 110 أوضاع للتمرين و200 وجه ساعة قابل للتخصيص، مما يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الخيارات لتخصيص ساعتهم.

تم تجهيز الساعة الذكية ببطارية بقوة 260 مللي أمبير في الساعة تتميز بعمر بطارية يصل إلى سبعة أيام. يدعم تقنية البلوتوث الإصدار 5.3 للاتصال والمكالمات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يشتمل على مستشعرات مراقبة صحية لتتبع معدل ضربات القلب ومستويات SpO2.

أعرب فيجاي فينكاتيسواران، المؤسس المشارك لشركة Wings، عن سعادته بهذا الإطلاق، مشيرًا إلى أن Wings Platinum هي أول ساعة ذكية في تشكيلة الشركة تتميز بشاشة عرض مستديرة. وذكر أن العلامة التجارية تهدف إلى تلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين، بدءًا من أولئك الذين يفضلون المظهر الناضج ووصولاً إلى عشاق اللياقة البدنية الذين يحتاجون إلى التكنولوجيا المتقدمة.

بشكل عام، توفر الساعة الذكية Wings Platinum مجموعة من الميزات وخيارات التخصيص بسعر مناسب، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين في السوق الهندية.

التعاريف:

- الساعة الذكية: جهاز يمكن ارتداؤه يعمل كجهاز كمبيوتر محمول على معصم المستخدم، ويقدم عادةً ميزات مثل تتبع اللياقة البدنية والإشعارات وقدرات الاتصال.

- الاتصال عبر البلوتوث: إمكانية إجراء مكالمات هاتفية مباشرة من الساعة الذكية باستخدام تقنية البلوتوث.

- معدل التحديث: التردد الذي تقوم به الشاشة بتحديث محتواها في الثانية، ويقاس بالهرتز (هرتز). يوفر معدل التحديث الأعلى صورًا أكثر سلاسة.

– أوضاع التمرين: إعدادات أو برامج محددة مسبقًا على الساعة الذكية لتتبع ومراقبة الأنشطة البدنية والتمارين المختلفة.

– واجهة الساعة: التصميم أو الواجهة القابلة للتخصيص المعروضة على شاشة الساعة الذكية، والتي يمكن تخصيصها لتناسب تفضيلات المستخدم.

- عمر البطارية: المدة التي يمكن للجهاز أن يعمل خلالها بشحنة واحدة قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.

– معدل ضربات القلب: عدد المرات التي ينبض فيها قلب الشخص في الدقيقة، وغالباً ما يستخدم كمؤشر على الصحة العامة واللياقة البدنية.

– SpO2: مقياس لمستوى تشبع الأكسجين أو كمية الأكسجين التي تحملها خلايا الدم الحمراء في الجسم.

المصادر: وينجز، فليبكارت، أمازون.