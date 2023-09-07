يستغل مجرمو الإنترنت برنامج Windows Installer لإصابة أجهزة كمبيوتر مصممي الجرافيك بعمال تعدين العملات المشفرة

اكتشف مجرمو الإنترنت طريقة جديدة لاستهداف مصممي الجرافيك، وإصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بعمال تعدين العملات المشفرة. يستخدم المهاجمون أداة Windows مشروعة تسمى "Advanced Installer" لتوزيع البرامج النصية الضارة المتخفية في شكل مثبتات لبرامج النمذجة ثلاثية الأبعاد وتصميم الرسومات الشهيرة.

الحملة، التي اكتشفتها Cisco Talos، كانت نشطة منذ نوفمبر 2021 على الأقل. ومن المحتمل أن يستخدم المهاجمون تقنيات تحسين محرك بحث القبعة السوداء للترويج لهؤلاء المثبتين المصابين. عندما يقوم المستخدمون بتنزيل برامج التثبيت وتشغيلها، فإنهم يقومون دون قصد بتثبيت أحصنة طروادة للوصول عن بعد (RATs) وحمولات تعدين العملات المشفرة.

يعد مصممو الرسومات ورسامي الرسوم المتحركة ومحررو الفيديو الأهداف الأساسية لهذه الحملة. غالبًا ما يستخدم هؤلاء المحترفون أجهزة كمبيوتر مزودة بوحدات معالجة رسوميات قوية لديها القدرة على دعم معدلات تجزئة التعدين الأعلى، مما يجعلها أكثر ربحية للمهاجمين.

لقد حدد محللو Cisco طريقتين مختلفتين للهجوم تم استخدامهما في هذه الحملة. تستخدم كلتا الطريقتين Advanced Installer لإنشاء ملفات التثبيت المليئة ببرامج PowerShell الضارة والبرامج النصية المجمعة. يتم تنفيذ هذه البرامج النصية عند تشغيل برنامج التثبيت. تقوم طريقة الهجوم الأولى بإعداد مهمة متكررة تقوم بتشغيل البرنامج النصي PowerShell الذي يفك تشفير الحمولة النهائية. تقوم طريقة الهجوم الثانية بإسقاط برنامجين برمجيين ضارين يقومان بإعداد المهام المجدولة لتشغيل البرامج النصية لـ PowerShell.

تتضمن الحمولات التي يتم تسليمها من خلال هذه الهجمات أداة وصول عن بعد تسمى M3_Mini_Rat، والتي تمنح المهاجمين التحكم في الأنظمة المصابة. يمكن لـ RAT أداء وظائف مختلفة مثل استطلاع النظام وإدارة العمليات واستكشاف نظام الملفات ومهام القيادة والتحكم وإدارة الملفات ونقل البيانات والمزيد. الحمولتان الأخريان، PhoenixMiner وlolMiner، تقومان بتعدين العملات المشفرة عن طريق اختطاف القوة الحسابية لبطاقات الرسومات.

ويبدو أن المهاجمين الذين يقفون وراء هذه الحملة مهتمون في المقام الأول بتحقيق مكاسب مالية. أما طريقة الهجوم الثانية، والتي تستخدم أدوات تعدين العملات المشفرة، فتركز على تحقيق مكاسب مالية سريعة مع زيادة خطر اكتشافها. من ناحية أخرى، تسمح الحمولة M3_Mini_Rat للمهاجمين بالحفاظ على وصول سري وطويل الأمد إلى الأنظمة المستهدفة.

وقد أثرت الحملة في المقام الأول على الضحايا في فرنسا وسويسرا، مع تسجيل إصابات ملحوظة في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والجزائر وسنغافورة. للحماية من هذا النوع من الهجمات، يجب على المستخدمين توخي الحذر عند تنزيل البرامج من مصادر غير رسمية والتأكد من أنهم يستخدمون أدوات تثبيت شرعية وحديثة.

المصدر

– Cisco Talos (لم يتم توفير عنوان URL)