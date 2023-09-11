يحصل Microsoft Paint على أداة إزالة الخلفية في نظام التشغيل Windows 11

أصدرت Microsoft إصدارًا محدثًا من تطبيق Paint لإصدارات Windows 11 Insider، حيث تقدم أداة جديدة لإزالة الخلفية. وأعلن عملاق التكنولوجيا عن التحديث عبر مدونته المباشرة، موضحًا أن الإصدار الأحدث من برنامج Paint يتضمن ميزة يمكنها إزالة الخلفية من أي صورة بنقرة زر واحدة فقط.

يمكن العثور على أداة إزالة الخلفية في قسم "الصورة" بشريط الأدوات، والذي يحمل علامة الزر "إزالة الخلفية". يمكن للمستخدمين إما السماح للأداة باكتشاف الموضوع في الصورة تلقائيًا أو تحديد المنطقة التي يرغبون في إزالتها يدويًا باستخدام أداة التحديد. تهدف هذه الميزة إلى تسهيل قيام المستخدمين بتحرير الصور ومعالجتها في تطبيق الرسام.

يتم حاليًا طرح الإصدار المحدث من برنامج Paint، المسمى الإصدار 11.2306.30.0، على Windows 11 Insiders في قنوات Dev وCanary. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يكون متاحًا لجميع المستخدمين النهائيين في المستقبل القريب.

قبل إصدار هذا التحديث، سبق أن طرحت Microsoft إصدارًا آخر (11.2306.28.0) من نفس التحديث، والذي تضمن خطأً حيث تسرب شعار السرية. وقد قامت الشركة منذ ذلك الحين بمعالجة هذه المشكلة وإصلاحها، مما يضمن أن الإصدار الأحدث خالي من الأخطاء.

تقوم Microsoft حاليًا باختبار أداة إزالة الخلفية مع مجموعة مختارة من مستخدمي Windows Insider وتسعى جاهدة للحصول على تعليقات من المجتمع. ستساعد هذه التعليقات الشركة على تحسين الأداة بشكل أكبر قبل إصدارها رسميًا لجميع المستخدمين النهائيين.

ومن خلال هذه الإضافة الجديدة، تعمل Microsoft على تحسين قدرات تطبيق Paint وجعله أكثر سهولة في الاستخدام لمستخدمي Windows 11 الذين يعملون بشكل متكرر مع الصور. تعمل أداة إزالة الخلفية على تبسيط عملية إزالة الخلفيات غير المرغوب فيها من الصور، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء صور أكثر مصقولة وذات مظهر احترافي داخل التطبيق.

مصادر:

– مدونة Microsoft Live – إصدارات Windows 11 Insider

– تحديث برنامج Microsoft Paint – الإصدار 11.2306.30.0