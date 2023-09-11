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مايكروسوفت تعمل على خلفيات حية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل Windows 11

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 11، 2023
مايكروسوفت تعمل على خلفيات حية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل Windows 11

يشاع أن شركة مايكروسوفت تعمل على تطوير خلفيات حية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل Windows 11، والتي يمكن أن تعزز تجربة المستخدم الشاملة. ستستخدم هذه الخلفيات الحية تقنية الذكاء الاصطناعي لضبط إدراك العمق وإنشاء بيئة سطح مكتب أكثر تفاعلية. ستظهر الخلفيات أكثر "حيوية" من خلال تحريكها أو تبديلها استجابةً لحركات المؤشر أو نشاط الجهاز.

تشير التقارير إلى أن مايكروسوفت قد تقدم "تأثير المنظر" في التحديث القادم، مما يجعل خلفية الشاشة تبدو وكأنها تتحرك أبطأ قليلاً من المحتوى الموجود فوقها، مما يضيف عمقًا وانغماسًا. من المتوقع أن تعمل هذه الخلفيات المعززة بالذكاء الاصطناعي بشكل جيد مع كل من الأجهزة التي تعمل باللمس مثل الأجهزة اللوحية وحركات الماوس التقليدية.

لقد استثمرت Microsoft بكثافة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتضح من دمج Bing Chat في وظيفة البحث في Windows. يعد تقديم الخلفيات الحية مثالًا آخر على التزام Microsoft بدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها. على الرغم من أن الميزة قد لا تعمل بسلاسة على الأجهزة القديمة، فمن المتوقع أن توفر تجربة أكثر سلاسة وجاذبية على أجهزة الكمبيوتر المحمول أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية الأحدث.

وتتزامن هذه الأخبار مع حدث مايكروسوفت المرتقب في 21 سبتمبر، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن تحديثات لأجهزة Surface وWindows Copilot. يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم تضمين ميزة الخلفية الحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنتجات القادمة أو إضافتها لاحقًا من خلال التحديثات المستقبلية.

المصادر: أحدث ويندوز

By فيكي ستافروبولو

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