تم إصدار التحديثات التراكمية لنظام التشغيل Windows 10 لمعالجة مشكلات الأمان

أطلقت Microsoft مؤخرًا تحديثين تراكميين، KB5030211 وKB5030214، لإصدارات مختلفة من Windows 10 بما في ذلك 22H2 و21H2 و1809. تعد هذه التحديثات ضرورية لإصلاح المشكلات الموجودة داخل نظام التشغيل وهي جزء من إصدار سبتمبر 2023 Patch Tuesday.

للتأكد من تثبيت هذه التحديثات بسلاسة، قامت Microsoft بإتاحتها للتثبيت التلقائي. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تثبيت التحديثات يدويًا عن طريق الوصول إلى قسم Windows Update في الإعدادات وتحديد "التحقق من وجود تحديثات".

يقدم تحديث سبتمبر KB5030211 بعض الميزات البارزة. أولاً، يتضمن تطبيق Windows Backup الجديد الذي يسمح للمستخدمين بإدارة تطبيقاتهم وملفاتهم بشكل فعال، مما يوفر القدرة على استعادتها في وقت لاحق. بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا التحديث على تحسين إمكانيات اكتشاف الموقع في Windows 10، مما يوفر للمستخدمين معلومات أكثر دقة عن الطقس والأخبار وحركة المرور.

علاوة على ذلك، قدمت Microsoft شارات الإشعارات لحسابات Microsoft في قائمة "ابدأ"، مما يسهل رؤية الإشعارات وإدارتها. يعالج هذا التحديث أيضًا المشكلات المتعلقة بتغييرات التوقيت الصيفي في إسرائيل ويصلح المشكلات في مربع البحث.

يرتبط أحد الإصلاحات المهمة في هذه التحديثات التراكمية بخدمة نهج المجموعة. في السابق، كانت الخدمة تنتظر لمدة 30 ثانية حتى تصبح الشبكة متاحة، مما يتسبب في تأخير معالجة السياسة. مع التحديث الأخير، تم حل هذه المشكلة، مما يضمن المعالجة الصحيحة للسياسة دون أي تأخير غير ضروري.

بالإضافة إلى ذلك، هناك إصلاح لمشاكل مزامنة الإعدادات. في السابق، حتى لو تم تشغيل مفتاح التبديل لمزامنة الإعدادات على صفحة النسخ الاحتياطي لنظام التشغيل Windows في تطبيق الإعدادات، فلن تتم مزامنة الإعدادات بشكل صحيح. يعمل التحديث الأخير على تصحيح هذه المشكلة، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

باختصار، توفر التحديثات التراكمية لنظام التشغيل Windows 10 التي تم إصدارها مؤخرًا، KB5030211 وKB5030214، العديد من الميزات الجديدة والإصلاحات المهمة لنظام التشغيل. تعالج هذه التحديثات الثغرات الأمنية وتعزز الأداء العام لنظام التشغيل Windows 10. ومن المستحسن أن يقوم المستخدمون بتثبيت هذه التحديثات لضمان بقاء أنظمتهم آمنة ومحسنة.

مصادر:

- مايكروسوفت

- إعدادات تحديث ويندوز