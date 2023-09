أمسية في روسي: مذاق إيطاليا في مطعم سيزونز

يقدم مطعم Seasons الفاخر في فندق InterContinental في بالزبريدج، دبلن 4 تجربة طعام إيطالية مميزة هذا الشهر. يجلب الرئيس التنفيذي للطهاة ألبرتو روسي، القادم من إيطاليا، خبرته وحبه للمطبخ الإيطالي إلى القائمة. يتمتع أعضاء The Irish Times Food & Drink Club بفرصة حصرية لحضور حدث يسمى "أمسية في روسي" يوم 21 سبتمبر الساعة 6:30 مساءً.

سيتضمن الحدث قائمة تذوق من خمسة أطباق مستوحاة من الأطباق الإيطالية الإقليمية. سيستمتع الضيوف بمجموعة مختارة من المقبلات التي يتم تقديمها على الطراز العائلي، يليها المقبلات الأولية والطبق الرئيسي والحلوى، مع توفر الخيارات في كل طبق. بالإضافة إلى الطعام الرائع، سيتم تقديم مشروب ترحيبي ونبيذ وكوكتيل حلوى. وسيقدم الشيف روسي بنفسه كل طبق، ويناقش تاريخه وسياقه.

من المؤكد أن الحدث سيحظى بشعبية كبيرة، لذا فإن التذاكر محدودة. يمكن للمهتمين حجز مكانهم بالضغط على الرابط المقدم. يعد هذا بأن يكون أمسية لا تُنسى من المطبخ الإيطالي الأصيل، والتي أصبحت أكثر خصوصية بفضل اللمسة الشخصية للشيف روسي.

الفوز بجوائز لأعضاء نادي الطعام والشراب

يتمتع المشتركون في The Irish Times Food & Drink Club بفرصة الفوز بجائزتين رائعتين هذا الشهر في Co Wicklow. تشمل الجائزة الأولى قائمة تذوق مكونة من 10 أطباق لشخصين في مطعم The Strawberry Tree في BrookLodge & Macreddin Village في أوغريم، تليها المبيت. أما الجائزة الثانية فهي عبارة عن إقامة لمدة ليلة واحدة لشخصين في The Sally Gap Bar & Brasserie في فندق Powerscourt Hotel Resort & Spa ذو الخمس نجوم، مع وجبة عشاء ووجبة إفطار من ثلاثة أطباق. يمكن للأفراد المهتمين الاشتراك في المسابقات من خلال النقر على الروابط المتوفرة.

تهانينا لـ Edel Troy، الفائز بإقامة ليلة واحدة لشخصين في The Eccles Hotel & Spa في Glengarriff، Co Cork، وGerry Murphy، الفائز بالعشاء لأربعة أشخاص في مطعم Neighborhood في Naas، Co Kildare. سيستمتع هؤلاء الفائزون المحظوظون بلا شك بتجارب طعام فريدة وممتعة في هذه المطاعم الشهيرة.

المزيد من أخبار الطعام والشراب

في مجلة Irish Times Magazine الصادرة نهاية هذا الأسبوع، يشارك الشيف وصاحب المطعم سونيل غاي وصفات من كتاب الطبخ الجديد الخاص به، Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. تحتوي المجلة أيضًا على مقال بقلم كورينا هاردغريف، التي تعتقد أنها اكتشفت منافسًا جديدًا لنجمة ميشلان في مدينة كيلكيني. يذهب جون ويلسون في مهمة للعثور على نبيذ بوردو بميزانية محدودة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم كل من Grainne O'Keefe وLilly Higgins وصفات لأطباق الخريف الشهية في المجلة.

