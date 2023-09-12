تواجه اللوحات الإعلانية الرقمية لمترو لوس أنجلوس معارضة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة المرورية

يمضي مترو لوس أنجلوس قدمًا في خطة لتثبيت 49 لوحة إعلانية رقمية مزدوجة الوجه، ليصل إجمالي عدد اللوحات الإعلانية الرقمية في جميع أنحاء المدينة إلى 86. وتتوقع مترو أن تدر الخطة، التي تسمى شبكة اتصالات النقل (TCN)، مليار دولار أمريكي في عام 1. الإيرادات على مدى 30 عاما. وفي حين أن بعض غرف التجارة المحلية تدعم الخطة، فإن الناشطين والمجموعات المجتمعية يشعرون بالقلق إزاء التأثير على البيئة البصرية والسلامة المرورية.

وسيتم الاستماع إلى الاقتراح من قبل لجنة تخطيط مدينة لوس أنجلوس في 14 سبتمبر، قبل التوجه إلى مجلس المدينة. سيتم نشر اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء المدينة، حيث يواجه معظمها الطرق السريعة والبعض الآخر يواجه المجتمعات المحلية. ويتراوح ارتفاع الهياكل من 30 إلى 95 قدمًا، ويبلغ ارتفاع معظمها 30 قدمًا.

وتقول شركة مترو إن المشروع سيكون له فوائد عامة، بما في ذلك تخصيص الوقت لرسائل الطوارئ. ومع ذلك، أظهرت الدراسات التي أجرتها مؤسسات مثل جامعة ألاباما في برمنغهام والمكتب الفيدرالي لإحصاءات النقل أن اللوحات الإعلانية الرقمية يمكن أن تزيد من معدلات الحوادث وتشتت انتباه السائقين. أدى وجود اللوحات الإعلانية الرقمية في فلوريدا وألاباما إلى زيادة معدلات الأعطال بنسبة 25% و29% على التوالي.

مدن أخرى في جنوب كاليفورنيا، بما في ذلك لا ميسا، نظرت أيضًا في مقترحات اللوحات الإعلانية الرقمية لكنها رفضتها بسبب مخاوف بشأن تشتيت انتباه السائق. تعتبر احتياطات السلامة التي يتخذها مترو والتي تسمح بتغيير صور اللوحات الإعلانية كل ثماني ثوانٍ غير كافية مقارنة بالمدن والولايات الأخرى حيث تتغير الصور كل أربع إلى عشر ثوانٍ.

يجادل المعارضون بأن اللوحات الإعلانية الرقمية ستساهم في آفة المناطق الحضرية، وتشتيت انتباه السائقين، وتؤثر على سلامة السائق. ويطالبون مجلس المدينة بالتصويت ضد المشروع.

في حين أن بعض قادة الأعمال يدعمون اقتراح اللوحات الإعلانية الرقمية، فإن مجموعات المجتمع ومجالس الأحياء والناشطين يتخذون موقفًا ضده. ويعتقدون أن الإيرادات الناتجة عن اللوحات الإعلانية الرقمية لا تفوق العواقب السلبية على البيئة البصرية للمدينة والسلامة المرورية.

مصادر:

"الناشطون يطالبون برفض خطة اللوحات الرقمية" - Streetsblog Los Angeles

"تأثير معدل تثبيت اللوحات الرقمية على السلامة المرورية" - جامعة ألاباما في برنامج هندسة النقل في برمنغهام