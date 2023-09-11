Wi-Fi 7: الجيل القادم من التكنولوجيا اللاسلكية

مع عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار، أصبح التقدم التالي في الاتصال اللاسلكي قاب قوسين أو أدنى. نقدم لكم Wi-Fi 7، المعروف أيضًا باسم IEEE 802.11be، وهو المعيار الجديد الذي تم إعداده لإعادة تعريف حدود السرعة والكفاءة وموثوقية الاتصال.

لا تعد شبكة Wi-Fi 7 مجرد خطوة إضافية أخرى في مجال التكنولوجيا اللاسلكية؛ يعد بتحسينات جذرية على سابقاتها. ومن المتوقع أن يوفر سرعات تصل إلى 46,120 ميجابت في الثانية، وهي أسرع بأربع مرات من Wi-Fi 6 و6E. ستتيح هذه الزيادة الكبيرة في السرعة إمكانية بث الفيديو عالي الجودة والألعاب السحابية السلسة والدعم القوي لتطبيقات الواقع المعزز والافتراضي.

بالإضافة إلى السرعة، تم تصميم Wi-Fi 7 بميزات متقدمة لمكافحة زمن الوصول وتعزيز السعة وتعزيز الاستقرار والكفاءة. وهو يدعم قنوات أوسع، مع قنوات يصل عرضها إلى 320 ميجاهرتز، مما يوفر نطاقًا تردديًا أكبر لنقل البيانات بشكل أسرع. كما يقدم أيضًا طريقة تشفير جديدة تسمى 4K-QAM، والتي تسمح بتشفير 12 بت من البيانات لكل رمز يتم إرساله عبر الرابط الراديوي، مقارنة بـ 10 بت في Wi-Fi 6. ويساهم هذا التحسين وحده في تحسين السرعة بمقدار 1.2x .

أحد التحسينات الهامة في Wi-Fi 7 هو تقديم عملية الارتباط المتعدد (MLO)، والتي تسمح للأجهزة بتشغيل قنوات متعددة في وقت واحد، حتى عبر نطاقات تردد متعددة. وهذا يعني سرعات أفضل وزمن وصول أقل وموثوقية محسنة مقارنة بمعايير Wi-Fi الأقدم التي كان عليها التبديل يدويًا بين النطاقات واحدًا تلو الآخر.

يعالج Wi-Fi 7 أيضًا المشكلات الشائعة مثل الازدحام والتداخل، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للأماكن الكبيرة أو المؤسسات التي بها ترتيب كثيف للأجهزة. ويهدف إلى تقليل أداء زمن الاستجابة الأسوأ، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة للتطبيقات كثيرة المتطلبات مثل الواقع المعزز والافتراضي.

على الرغم من أن تقنية Wi-Fi 7 لم يتم اعتمادها بالكامل بعد، إلا أن بعض الأجهزة موجودة بالفعل في السوق، مما يقدم لمحة عن مستقبل التكنولوجيا اللاسلكية. من المتوقع ظهور مجموعة واسعة من أجهزة التوجيه والهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة Wi-Fi 7 لأول مرة بحلول أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024. ومع ذلك، قد يتعين على أولئك الموجودين في الدول التي لم توافق بعد على أجهزة الشبكات بتردد 6 جيجا هرتز، الانتظار لفترة أطول.

مصادر: IEEE، هاكاداي