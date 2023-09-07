قد يواجه سهم Apple تحديات قبل إطلاق iPhone 15

أعلنت شركة Apple Inc. أن حدث إطلاق iPhone 15، الذي يحمل عنوان "Wonderlust"، من المقرر عقده في 12 سبتمبر. وعادةً ما تشهد أسهم الشركة ارتفاعًا قبل الحدث. ومع ذلك، هذه المرة، قد تكون هناك نتيجة مختلفة، كما أشار دانييل نايلز، مؤسس ومدير المحفظة في صندوق ساتوري.

أوصى نايلز بشراء شركة Apple كصفقة تجارية ذات احتمالية عالية في 18 أغسطس، قبل حدث إطلاق iPhone 15. منذ ذلك الحين، ارتفع السهم بنسبة 9%، متجاوزًا أداء مؤشر S&P 500. ومع ذلك، بدأ نايلز الآن في بيع حصته في شركة Apple بسبب التهديد المتصور من شركة التكنولوجيا الصينية Huawei.

أطلقت هواوي مؤخرًا هاتفها الجديد Mate60 Pro، الذي يتميز بتقنية عقدة المعالج 7 نانومتر، مما يعد بسرعات تشبه سرعة الجيل الخامس. يعتقد نايلز أن هذا التطور يمكن أن يشكل تحديًا لشركة Apple، مما دفعه إلى التخطيط لبيع أسهم الشركة على المكشوف بالقرب من إطلاق iPhone 5.

حصلت شركة هواوي على حصة سوقية كبيرة في عام 2019، لكنها واجهت انخفاضًا بعد الحظر الأمريكي لأشباه الموصلات. تم بيع الدفعة الأولى من هاتف Huawei Mate 60 Pro في غضون ساعات، مما يشير إلى الطلب القوي. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطط الصين لتوسيع الحظر على الهواتف الأجنبية في المكاتب الحكومية يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على شركة أبل، التي تستمد حوالي 19٪ من إيراداتها من الصين.

ويتوقع المحلل مارتن يانغ من شركة أوبنهايمر أن الجمع بين الحظر الحكومي وهاتف هواوي الجديد يمكن أن يدفع المزيد من مستخدمي أندرويد إلى التحول إلى هواوي أو جعل مستخدمي آيفون يعودون إلى هواوي. ويتوقع المحلل أن تخسر شركة آبل 10 ملايين شحنة من هواتف iPhone في عام 2024 بسبب هذه المنافسة.

علاوة على ذلك، يعتقد نايلز أن تقييم شركة أبل غير جذاب مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، مع ارتفاع مضاعف السعر إلى الربحية. ومع نمو الإيرادات المتوقع بنسبة 1-2% في 2022/2023، يتم تداول أسهم شركة Apple بما يعادل 29 ضعف الأرباح المقدرة لعام 2023.

ومع نهاية جلسة الأربعاء، أغلق سهم شركة Apple منخفضًا بنسبة 3.58% عند 182.91 دولارًا.

المصادر: وول ستريت جورنال، بلومبرج، بنزينجا برو