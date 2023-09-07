استراتيجية لينوفو "كل شيء كخدمة" تكتسب زخمًا في مشهد التحول الرقمي

تتخذ لينوفو نهجًا استراتيجيًا للتحول الرقمي من خلال تقديم حلول "كل شيء كخدمة" (XaaS). تحت مظلة العلامة التجارية TruScale، توفر Lenovo مشهدًا شاملاً لإدارة بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالعميل من مصدر واحد. يتضمن ذلك البنية التحتية والأجهزة والمنصات والحلول الرأسية.

لقد قامت الشركة باستثمارات كبيرة في إستراتيجية TruScale الخاصة بها، وقد أتت جهودها بثمارها من خلال زيادة الاعتراف بالصناعة. استفادت لينوفو أيضًا من أخطاء المنافسين في محاولتها التنويع بسرعة في البرامج والخدمات. وبدلاً من ذلك، تركز لينوفو على استراتيجية طويلة المدى لترسيخ مكانتها كمزود خدمة فعال.

تسجل مجموعة الحلول والخدمات (SSG) التابعة لشركة Lenovo نموًا ثابتًا في قاعدة عملائها كل ثلاثة أشهر. يتضمن ذلك مزيجًا من العملاء على المدى الطويل الذين عهدوا إلى Lenovo بالبنية التحتية والتطبيقات الخاصة بهم، والعملاء المعتادين على شراء البنية التحتية، وأولئك الذين يسعون إلى ما هو أبعد من OEM الحالي الخاص بهم.

أحد الأمثلة على عروض XaaS التي تقدمها Lenovo هو شراكتها مع شركة التجزئة الأمريكية Kroger. ومن خلال الاستفادة من خوادم الذكاء الاصطناعي المتطورة وخدمات الضمان من لينوفو، قامت Kroger بتحسين عمليات الخروج ذات الخدمة الذاتية، وتحسين وضع المخزون، وتقليل الانكماش، وتبسيط العمليات. ينظر هؤلاء العملاء إلى مفهوم "كل شيء كخدمة" باعتباره فرصة مثيرة لتجميع طبقات البرامج والخدمة والدعم في حل كامل.

يعرّف المدير التنفيذي للسحابة الهجينة في لينوفو، كريج روتليدج، التحول الرقمي بأنه رقمنة العمليات التجارية الحالية من البداية إلى النهاية. ويؤكد على أهمية تمكين تدفق العمليات الرقمية في جميع أنحاء المنظمة لتحقيق أقصى قدر من القيمة وترك طرق العمل التي عفا عليها الزمن.

يعد الاتساق أمرًا بالغ الأهمية في وتيرة التحول الرقمي السريعة. تدرك Lenovo الحاجة إلى بنية تحتية عالية الأداء وبأسعار ثابتة بالإضافة إلى الخدمات المدارة والخدمات الاحترافية. يتيح ذلك للعملاء تنفيذ التغييرات بسرعة دون تكبد عمليات شطب مالية كبيرة.

وتلتزم لينوفو أيضًا بالاستدامة طوال عملية التحول الرقمي. تعمل تقنية تبريد مركز البيانات السائلة الخاصة بالشركة، Neptune، على تقليل التأثير البيئي مع الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة. تم الاعتراف بشركة Lenovo باعتبارها شركة تكنولوجيا المعلومات الأعلى تقييمًا في مؤشر Hang Seng لاستدامة الشركات.

تكتسب استراتيجية "كل شيء كخدمة" التي تنتهجها لينوفو زخمًا في مشهد التحول الرقمي. إن النهج الشامل الذي تتبعه الشركة في إدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات وتركيزها على النجاح على المدى الطويل يميزها عن المنافسين. مع استمرار المؤسسات في تبني التحول الرقمي، توفر حلول XaaS من لينوفو عرضًا ذا قيمة مقنعة.

مصادر:

– مور للرؤى والاستراتيجية: https://www.moorinsightsstrategy.com

– مؤشر لينوفو لاستدامة الشركات: مؤشر هانغ سنغ لاستدامة الشركات

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