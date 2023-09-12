حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

نظام الشارة الجديد في NBA 2K24 يتلقى رد فعل عنيف من اللاعبين

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
نظام الشارة الجديد في NBA 2K24 يتلقى رد فعل عنيف من اللاعبين

قدمت لعبة NBA 2K24 التي تم إصدارها مؤخرًا نظام شارات جديد في وضع MyCareer، ولا تحظى باستقبال حار من اللاعبين. في السابق، كان لدى اللاعبين القدرة على اختيار الشارة التي سيعملون عليها وتحسينها تدريجيًا إلى مستويات أعلى. ومع ذلك، هذا العام، تسلب اللعبة هذه الحرية وتتطلب من اللاعبين التفوق في جميع جوانب اللعبة. يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى تراجع الشارة، حيث تنخفض فعالية الشارات فعليًا.

عبر لاعب البث الشهير NBA 2K Chris Smoove عن إحباطه من النظام الجديد في مقطع فيديو على YouTube، حيث قارنه بالوظيفة التي يشعر فيها اللاعبون بأنهم مجبرون على القيام بمهام محددة. وانتقد الافتقار إلى وكالة اللاعبين ورغبة اللعبة في إعادة ضبط التقدم. تعكس مشاعر Smoove مشاعر العديد من اللاعبين الآخرين الذين يشعرون أن نظام الشارات الجديد يؤدي إلى نتائج عكسية ويحرمك من الاستمتاع باللعبة.

في NBA 2K، غالبًا ما ينفق اللاعبون أموال العالم الحقيقي على العملة داخل اللعبة، المعروفة باسم VC، لتحسين مظهر اللاعب وشراء ترقيات المهارات. ومع ذلك، مع نظام الشارات الجديد، أصبح استثمار الأموال الحقيقية في هذه الترقيات أقل إغراءً. يجبر النظام اللاعبين على إعطاء الأولوية للعبة شاملة بدلاً من اللعب وفقًا لأسلوبهم المفضل. هذا التغيير لا يحظى بتقدير اللاعبين العاديين الذين قد ينجذبون الآن نحو أوضاع لعب أخرى، مثل MyTeam.

يأمل عشاق NBA 2K أن يقوم المطورون بمعالجة هذه المشكلات وإصدار تصحيح لتصحيح المشكلات في نظام الشارة الجديد. عادةً ما يكون وضع MyCareer هو الوضع الأكثر شيوعًا في اللعبة، والنظام الحالي يسبب الإحباط بين اللاعبين. مع تطور اللعبة وطرح التحديثات، يبقى أن نرى كيف سيستجيب المطورون للتعليقات ويقومون بإجراء تحسينات لتعزيز تجربة الألعاب.

مصادر:
– فيديو كريس سمووف على اليوتيوب: [رابط]
– مقال سبورتسكيدا: [رابط]

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

تكنولوجيا

يمكنك الآن الحجز المسبق لسلسلة iPhone 15 الجديدة على كروما

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو
تكنولوجيا

يواجه مالكو PlayStation 5 معايير استرداد أكثر صرامة مقارنة بالمنصات الأخرى

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو
تكنولوجيا

Apple تكشف عن مجموعة جديدة من iPhone وApple Watch

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو

فاتك

تكنولوجيا

يمكنك الآن الحجز المسبق لسلسلة iPhone 15 الجديدة على كروما

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

يواجه مالكو PlayStation 5 معايير استرداد أكثر صرامة مقارنة بالمنصات الأخرى

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
تكنولوجيا

Apple تكشف عن مجموعة جديدة من iPhone وApple Watch

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

دور ميكروبيوم الأمعاء في الوقاية من مرض السكري وإدارته

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات